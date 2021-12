5 componenti per MTB che non esistono ma che vorremmo

Si dice sempre che la teconologia in ambito offroad faccia costanti passi in avanti ed effettivamente ci sono passaggi di questa recentissima storia della mountain bike che hanno stravolto ogni biker. Pensiamo alle ruote da 29” , i freni a disco, le eBike con batteria integrata o le trasmissioni elettroniche. Nei quartier generali delle aziende non si pensa ad altro che a innovare, progettare e testare. Eppure sembra che qualcosa continui a mancare, complici problematiche irrisolte, o con soluzioni parziali. Noi abbiamo fatto una selezione e dato sfogo alle mire ingegneristiche dentro di noi. Chissà che qualcuna di queste idee non sia presa in considerazione.

Giro di ruota © Red Bull

01 Liquido e valvole eterni nemici

Un problema che non esisteva e non esiste tuttora per gli utilizzatori di camera d’aria: l’intasamento della valvola. Un problema che avviene unicamente con l’adozione di ruote e copertoni tubeless. Un corpetto interno, o micro-valvolino avvitato nel corpo valvola, crea, con il passare del tempo e la permanenza al suo interno del liquido, un tappo che ostruisce il passaggio dell’aria in fase di gonfiaggio. Non c’era Presta, né Schrader che tenesse. Non c’era perché qualcuno finalmente è riuscito a pensare alla soluzione.

Reverse Fillmore valvola © Reverse

Le valvole Fillmore di Reserve sono ciò che mancava. Una valvola con un flusso d’aria fino a 3 volte superiore e un corpetto interno che corre completamente all’interno della valvola senza rappresentare il terminale. Ci siamo smentiti da soli? Reputiamo piuttosto che questa struttura, così come interpretata e progettata da Reserve, debba diventare uno standard da cui partire per tutti i produttori di valvole.

02 Viteria uniformata

Pensiamo a tutte le volte che durante un’uscita noi o un nostro amico necessita la messa a punto di qualche componente della MTB. Sembra assurdo, ma la chiave di cui abbiamo bisogno manca sempre . Non perché sia una dimenticanza, in fondo un multi tool lo possiede ognuno di noi nel proprio zaino o marsupio.

Top 5 (+1) multi-tool © [unknown]

Eppure quando ci si dimentica di tale oggetto, finisce sempre per essere un problema. Torx, esagonali di ogni misura, viti a croce. Ogni telaio ha una sua misura per collarini, un’altra per i portaborraccia. La medesima cosa vale per i rotori degli impianti frenanti. Sembra che tra le viti esagonali e quelle torx la differenza stia nella maggiore resistenza da parte delle seconde, quantomeno a livello di sede di applicazione della chiave. Perché non uniformare il tutto per dare al biker garanzia assoluta di avere la chiave giusta in ogni situazione?

Intanto procuriamoci un multi tool più completo possibile , o che addirittura si nascondano nel telaio .

03 Rotori, corpetti e movimenti centrali

Emily usa freni Shimano XTR © Dale Tidy

Quando si passa da una bicicletta all’altra, nel momento ossia in cui si vende la vecchia per comprarne una nuova. O quando si aggiunge al proprio garage una MTB aggiuntiva, bisogna fare assoluta attenzione alle caratteristiche di rotori, corpetti della ruota libera e movimenti centrali. Basta una distrazione e l’acquisto verte sul componente sbagliato e per noi inutile. Center lock, o sei fori. BB30, Press Fit o BSA. HG, XD o Micro Spline. Molti di questi componenti sono pendenti da brevetti che ne vietano la riproduzione (o in certi casi la limitano), effetto che crea un’esclusiva talvolta limitante. Sarebbe tutto più semplice se il gran consiglio della mountain bike mondiale si riunisse in toga e decidesse uno standard per ogni distretto. Soprattutto in un momento come quello attuale in cui vi è penuria di componenti. A quel punto sì che si potrebbe tornare al tanto amato giochino: "compro il telaio e trasferisco i miei componenti in toto".

04 Tacchette ultra resistenti

I biker che portano a fine ciclo vitale i propri componenti senza rendersene quasi conto, sono la gioia dei commercianti. Quanti tra noi si ritrovano con un componente nuovo che in poco tempo sparisce sotto i segni dell’usura? È difficile ammetterlo, ma la natura del biker più crudo è proprio quella. L’approccio più giusto sarebbe quello più conservativo, basato su cura e pulizia.

Tacchetta titanio di Silca © Silca

Se pensiamo però a componenti come le tacchette delle scarpe, ci verrà poco naturale pensare di smontarle in ogni occasione in cui si riempiono di sporcizia. In 40 anni di innovazione tecnologica però non si è trovata una soluzione differente: tali erano e tali sono rimaste. L’acqua e altri agenti si infiltrano nelle sedi di fissaggio fino a bloccare completamente l’intero sistema. Qualcuno dirà: “basta ricordarsi di smontare, pulire, oliare e rimontare”, nulla di estremo se non fosse per la posizione delle tacchette spesso fissata al millesimo di millimetro. Scarpe con tacchette integrate? Materiali resistenti all’usura? Trattamenti speciali anticorrosione? Una soluzione andrà trovata per non finire con una scarpa dotata di tacchetta impossibile da estrarre e l’altra priva. Silca intanto proprio nel 2021 ha presentato un nuovo modello che dovrebbe essere ancora più resistente. Ricordate le MTB in titanio di cui parlammo in questo articolo ? Ecco Silca ora realizza tacchette proprio in Titanio: più leggere e più resistenti. Un piccolo passo avanti.

Tacchetta titanio Silca © Silca

05 I freerider tremano sempre

Sulle linee di abbigliamento sono stati raggiunti livelli di design stupefacenti, per non parlare della funzionalità. Difficile trovare un tessuto che non sia traspirante, o che non sia adatto a resistere a pioggia e vento quando progettati per quello scopo. Ma uno degli aspetti che più segnano l’esperienza di ogni biker è l’impatto con le spine che causa la lacerazione dei tessuti. Intrufolarsi in un sentiero non battuto è l’essenza del biker esploratore, del freerider più libero. Rovi e rami sporgenti però sono una componente quasi del tutto imprevedibile, e attualmente non risultano esistere tessuti completamente resistenti allo strappo.

Non c'è uomo più orgoglioso di Avancini quando indossa la maglia nazionale © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Non parliamo delle giacche invernali, ben più strutturate, ma delle leggerissime maglie estive che hanno il principale scopo di lasciare respirare la pelle e causare meno sudorazione possibile. Basterebbero alcuni inserti posizionati in prossimità delle spalle o dei fianchi, le zone più esposte a strappi e graffi. Spesso il biker che magari gareggia pensa più all’estetica che alla funzionalità, così chi veste slim fit, si ritrova un capo bellissimo, super traspirante ma pieno di tagli. Una linea d’abbigliamento per cross freerider, ecco cosa manca .