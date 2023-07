MTB: tutti i biker italiani da tifare

Come ogni anno la scena italiana di rider cresce, e per ogni disciplina gli azzurri capaci di dare grandi soddisfazioni al pubblico di casa sono davvero tanti. Con il nuovo circuito di Coppa del Mondo e i mondiali che si accorpano in un’unica località il gruppo che rappresenta l’Italia è ancora più affiatato.

Loris Revelli nella scuderia di Fabien Barel © Canyon

Il bello, fortunatamente, è che le varie competizioni vanno in scena durante weekend diversi, alternandosi con manifestazioni e circuiti che danno così la possibilità di seguire e tifare i propri beniamini per tutto l'arco della stagione.

Le stagioni passano e gli interpreti crescono, migliorano e si evolvono mentre nomi nuovi si fanno avanti. Nella stagione di mountain bike internazionale le discipline sono molteplici e qui vi diciamo quali sono gli italiani più talentuosi che dovreste seguire.

01 Downhill

Loris Revelli trionfa tra gli Junior nella dh © Val di Sole Bike Land

Dopo il sesto posto di Mont Sainte Anne in Coppa del Mondo 2022, Loris Revelli del Canyon Collective Pirelli è entrato nell’elenco dei sorvegliati speciali della disciplina a livello mondiale. Il suo nome è registrato su un podio di un Campionato Europeo di Downhill e ha già vinto un Campionato Nazionale della disciplina. Uno degli uomini più veloci in Italia, in grado di far segnare tempi importanti tra i big: il podio per lui è sempre più a portata.

Nella disciplina più veloce della mountain bike un giovane atleta altoatesino ha messo il suo nome davanti a tutti nella categoria Junior: Christian Hauser , 16 anni, ha fatto segnare il tempo più veloce sulla pista di Lenzerheide in Svizzera, vincendo una prova di Coppa del Mondo. Il suo talento sarà da tenere d’occhio nei prossimi mesi ma soprattutto nelle prossime stagioni perché potrebbe rappresentare il futuro di questa disciplina.

Al femminile la DH italiana conta su un buon numero di atlete e senza ombra di dubbio la campionessa italiana Veronika Widmann ed Eleonora Farina , sfortunata in questo inizio di stagione, sono le downhiller nostrane più costanti.

02 Enduro

L’enduro è arrivata per la prima volta nella storia a essere riconosciuta tra le discipline di Coppa del Mondo e l’Italia ha qualche atleta molto promettente. Gloria Scarsi , Canyon Collective Dainese, è l’atleta più in forma del momento a livello italiano: dopo lo switch definitivo avvenuto nel 2022 per dedicarsi totalmente all’enduro, in questa prima metà di stagione ha già dimostrato grande maturità atletica con tanto gas su una disciplina che necessità di grande resistenza. Due secondi posti e un quarto posto sembrano essere solo un trampolino di lancio per Gloria Scarsi.

In campo maschile i nomi più accreditati sono quelli di due atleti giovani. Il primo è quello di Tommaso Francardo, che corre con la maglia Abetone Ancillotti Vittoria Factory Team, che è campione italiano enduro nel 2022 e che quest’anno ha chiuso 7° a Finale Ligure.

Il secondo nome è invece quello di Mirco Vendemmia , endurista di belle speranze che corre con il team Weride Fulgur Factory Team ed è già stato campione italiano enduro nel 2021. A Finale Ligure ha concluso 13°, ma la stagione è ancora lunga per potersi rifare.

03 E-Enduro

All Around eMTB Race Bosch ePowered: il vincitore Andrea Garibbo © @morgan_bodet

Questa disciplina in crescita lega le qualità atletiche di un atleta alla gestione di una ebike, e di conseguenza all’attenzione di batteria e assistenza. Andrea Garibbo ha un passato da downhiller, ma in questa disciplina è uno dei riferimenti internazionali: in questo 2023 si è già aggiudicato il campionato nazionale e-enduro e solo un guasto meccanico l’ha tenuto lontano dal podio in Coppa del Mondo e-enduro. Garibbo è indubbiamente il più grande interprete italiano di enduro a pedalata assistita, ma se negli anni il vostro cuore ha battuto forte per Marco Melandri, ex motociclista, allora cercate di seguire "Macio" anche nella sua avventura elettrica perché ha fatto molti progressi nell’e-enduro, allenandosi talvolta proprio con Andrea Garibbo.

04 Slopestyle

I segreti dello Slopestyle con Toto Testa, Marco Fontana e Andrea Ziliani © Bartek Wolinski / Red Bull Content Pool

In Italia ci sono due atleti che girano veramente forte nello Slopestyle e sono Torquato Testa e Diego Caverzasi : i loro trick al Crankworx sono tra le azioni più adrenaliniche che si possono vedere in sella a una bici, con Toto che ha già raggiunto il 4° posto nella prova di Innsbruck quest’anno grazie a una run suprema e con Diego Caverzasi che si è invece messo in bella mostra al Red Bull Roof Ride. In loro presenza assicuratevi di avere i vostri smartphone ben carichi: vederli in azione, infatti, significa poter registrare video epici.

05 Cross country

Emozione pura per Braidot © Bartek Wolinski/@wolisphoto

La disciplina olimpica della mountain bike è nutrita da molti giovani interpreti e figure più esperte: il momento è florido e per l’Italia gli atleti capaci di raggiungere grandi risultati sono tanti. I gemelli friulani Daniele e Luca Braidot sono le due figure più esperte del gruppo del cross country italiano, con fisici possenti e qualità tecniche utili ad affrontare salite ripide, scatti e discese. Luca ha raggiunto il 3° gradino del podio nel campionato europeo di Cross Country dopo un inizio di stagione da costante protagonista, con 4 top 10 in Coppa del Mondo. Daniele è il campione italiano in carica di short track, disciplina dove in Coppa del Mondo riesce a lottare per la vittoria (a Lenzerheide ha invece sfiorato il podio nel cross country).

Tra le donne, il nome di Martina Berta è sulla bocca di tutti: è la cross countrista non solo del momento, ma anche quella che tutti aspettavano sbocciasse. In questa stagione si è dimostrata superiore alle concorrenti italiane e a gran parte delle atlete di Coppa del Mondo e proprio a Val di Sole, con la maglia di campionessa italiana, ha registrato un risultato storico ottenendo il 2° posto assoluto. In questa stagione sembra aver raggiunto la maturità utile a farle compiere un definitivo salto di qualità.

06 Cross country marathon

Il marathon è la disciplina di lunga durata della mountain bike, con sforzi superiori alle 4 ore e tonnellate di chilometri da compiere. In Italia è una pratica molto diffusa e i campi di gara sono decisamente ricchi di protagonisti. Gli azzurri da tifare sono tanti, ma il nome di Fabian Rabensteiner è senza ombra di dubbio uno di quelli più conosciuti. Campione Europeo nel 2022, ha già vinto in questo inizio di stagione una prova della neonata Coppa del Mondo di disciplina, a Nove Mesto. Dietro di lui - proprio in quell'occasione - è giunto Nicolas Samparisi , un altro italiano con i numeri per fare bene, ma uno dei simboli di questa disciplina è Samuele Porro , che nella sua carriera ha vinto ben 6 titoli italiani. A questa disciplina si sono avvicinati anche Vincenzo Nibali (seppure per puro divertimento) e Diego Rosa, anche lui ex stradista in cerca di risultati e in possesso di numeri per dimostrare grandi cose. Soprattutto in salita.