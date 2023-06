MTB: come migliorare la frenata, impianto nuovo o upgrade?

Quando si effettuano upgrade alla propria MTB significa che manca in qualche funzionalità fondamentale. Pppure che vogliamo perdere del peso. La caccia ai possibili upgrade passa dalla ricerca dei pezzi di ricambio più evoluti dei propri, quelli che possono apportare un determinato vantaggio sulla propria MTB . I freni sono uno di questi, un componente che fa un’enorme differenza se allestito di serie con una soluzione economica, o con un modello avanzato.

Imparate a conoscere i freni della vostra MTB © Harrokz/SRAM

Nel migliorare l’impianto frenante si possono apportare differenti modifiche che riguardano l’intera sostituzione dell’impianto, oppure una parte come il disco o la pastiglia. Alcuni impianti frenanti nel 2023 sono stati completamente rivisti e quindi in ordine vediamo prima le novità 2023 e gli upgrade più basic da apportare al proprio impianto.

Sram Code Stealth

Sram Code Stealth © Sram

In casa SRAM il 2023 ha segnato l’avvento di nuove tecnologie e nuove estetiche, tra le novità gli impianti frenanti sono stati rivisti nel design con un avvicinamento del serbatoio più vicino al manubrio, parallelo ad esso. Il Code Ultimate Stealth è pensato per un utilizzo su mtb da trail, all mountain, enduro oppure e-mtb, ha una leva in carbonio e una finitura del pompante metallizzato. Questo modello offre la possibilità di regolare il reach e il punto di contatto in maniera manuale e senza ausilio di attrezzi. È uno dei freni più potenti della gamma Sram che utilizza uno SwingLink e un Lever Pivot Bearing, all’interno utilizza un nuovo circuito per l’olio della pinza per un più facile spurgo e infine l’Expandable Bladder è una camera d’aria rimodellata per regolare e ridurre l’aria. È un impianto idraulico con una pinza a 4 pistoni e olio DOT 5.1.

Trickstuff Maxima

Trickstuff Maxima © Trickstuff

Se la vostra passione è il gravity ma anche una mtb con peso leggero e massima affidabilità, l’upgrade perfetto è un impianto Trickstuff Maxima . Maxima è un componente dalla potenza extra ma un peso decisamente basso. Maxima nasce sulla base della leva Direttissima, ha un rapporto meccanico e idraulico più elevato, così come una maggiore capacità termica. Il pistone principale di questo impianto è da 9 mm, mentre quello secondario da 16 e 17 mm (vale dire nella pinza). Il corpo pinza a 4 pistoni ha più materiale per poter apportare più rigidità generale ma il peso è di soli 301 grammi con la guaina Goodridge Steel Flex. Per la leva Maxima la distanza dal manubrio si regola con un piccolo rotore in maniera manuale e cosa Trickstuff ha voluto apportare è una minore forza richiesta al rider durante la frenata per avere più forza nell’avambraccio. L’aspetto positivo è che ogni impianto viene personalizzato per il cliente che può scegliere buona parte dei componenti.

Braking FIRST

Nuovo Braking FIRST © Braking

Perché non farsi un bel impianto Made in Italy? Braking ha lanciato proprio quest’anno il suo nuovo impianto frenante First (Full, Independent, Regulation, Screw&Trailing-link). Il corpo pinza e leva sono realizzati al CNC e garantiscono una frenata su misura per ogni rider con un nuovo design che permette di regolare l’aspetto ergonomico senza incidere sulla regolazione idraulica, indipendente da essa. È uno degli impianti più customizzabili sul mercato che offre la possibilità di allestire una cartuccia da 9 o 10 mm, ha un link con tre misure differenti ed è compatibile con rotori fino a 3 mm di spessore. Nel design della pompa, il serbatoio ha una nuova forma che ha un aumento del volume d’olio del 10%. Braking ha pensato due cartucce per avere da una parte un’azione frenante più lineare ma più potente con la 9 mm, mentre la cartuccia da 10 mm, sostituibile ha un’azione più immediata di frenata a inizio cosa ma meno potente. Anche il link, che modifica il braccio di reazione della pompa è disponibile in tre misure: corto, standard o lungo per personalizzare ulteriormente il comportamento della frenata. Il corpo pinza include due pistoni da 26 mm.

Cambiare rotori

Un upgrade che permette di poter migliorare il proprio impianto frenante di serie è l’adozione di rotori più evoluti . La differenza principale tra i rotori di serie e quelli aftermarket è la costruzione, con strutture monolitiche, principalmente, per gli allestimenti di serie e con costruzioni flottanti o semi flottanti acquistabili in after market.

Disco Hope flottante © HOPE

Questa differenza di struttura fa in modo che nel disco flottante ci sia una migliore dispersione del calore durante la discesa lunga e una conseguente efficienza più elevata. I flottanti hanno struttura combinata con spider in alluminio e una pista in acciaio. L’alluminio funziona da dissipatore del calore e mantiene temperature più basse.

Inoltre per chi cerca più potenza, peso e resistenza anche uno spessore più elevato del disco ha un vantaggio in termini temporali non indifferente riuscendo a sopportare meglio urti e la deformazione proprio a causa del calore.

Cambiare le pastiglie

Pastiglie freno organiche e sinterizzate © Sram

Negli upgrade a bassa spesa sono da considerare anche le sostituzioni delle pastiglie per gli impianti. La scelta è del tutto personale, ma la differenza è realmente consistente. Per coloro i quali sono più avvezzi a uscite con discese lunghe una pastiglia con mescola organica avrebbe meno durata rispetto a una pastiglia con una mescola semi metallica o sinterizzata. La differenza sta nel materiale utilizzato per la mescola, nelle organiche si tratta di gomma, kevlar e silica con resina hanno un comportamento più silenzioso e deciso ma nelle frenate lunghe vanno in difficoltà più facilmente. Le pastiglie sinterizzate hanno un materiale metallico pressato insieme e hanno una capacità di resistere molto più elevata rispetto alle organiche soprattutto nelle lunghe discese anche ad alte temperature, ideali quindi se si svolgono discipline come enduro e downhill. Le semi metalliche coniugano i benefici delle precedenti due versioni con una mescola combinata tra materiale resinoso e metallico, aspetto che ne eleva anche il prezzo.