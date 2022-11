MTB: i posti all'estero più cool in cui girare d'inverno

C’è chi in autunno vuole girare in mountain bike sui terreni più fangosi delle proprie zone, e chi invece vuole sfruttare questo periodo per lavorare un po’ sulla tecnica e tornare a casa sporco e felice. C’è anche però chi, nonostante la stagione, vuole girare in mountain bike cercando di prolungare l’esperienza estiva, sfruttando quindi temperature più miti e magari anche terreni più secchi. Bisogna spostarsi, questo è fuori dubbio, ma se il vostro sogno è anche quello di poter girare in posti dalle caratteristiche territoriali completamente diverse dalle nostre, potreste sfruttare l’occasione per girare in bici ed esplorare.