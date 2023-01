MTB: i completini dei campioni della mountain bike

Essere un professionista non è un processo e una condizione che si improvvisano, dietro ci sono anni di sacrifici, analisi di sé stessi e dedizione sfrenata. Mascherarsi come uno di loro ci avvicina a ciò che riteniamo irraggiungibile. Vestirsi come un professionista non aiuterà a raggiungere le skills acquisite in anni di allenamenti ma a indossare completini sviluppati con grafiche raffinate e materiali di alta qualità.