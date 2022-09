5 consigli per principianti di Multiversus

L'uscita di Multiversus ha dato un bello scossone al mercato videoludico ormai in piena pausa estiva, dimostrando che il Re incontrastato dei picchiaduro platform, Super Smash Bros, non può più permettersi di tenersi il pubblico tutto per sé. Il suo successo ha delle basi molto solide: la lista dei combattenti include nomi leggendari degli universi Warner, il gameplay è facile da apprendere ma difficile da padroneggiare, e soprattutto non c'è un prezzo da sborsare prima di poterlo installare su ogni genere di console. Se siete incuriositi da Mutliversus e volete saperne di più, continuando a leggere troverete qualche consiglio per principianti e una veloce panoramica dei fondamentali del gioco.

01 La rotazione dei personaggi

Per giocare a Multiversus non è necessario spendere nemmeno un centesimo: si tratta infatti di un videogioco completamente Free2Play. Tuttavia, i personaggi vanno sbloccati spendendo 2.000 Gold o 700 Gleamium: come di consueto per questo genere di titoli, i Gold si possono guadagnare giocando, mentre i Gleamium vanno comprati con soldi reali. Inoltre, i possessori del Founder's Pack ricevono anche alcuni biglietti bonus per sbloccare direttamente i personaggi.

In qualsiasi momento è possibile trovare una selezione di personaggi che possono essere usati senza limiti, tuttavia questa lista cambia di frequente e ciò significa che se vi trovate bene con un personaggio vi conviene sbloccarlo quanto prima. La rotazione avviene ogni due settimane.

02 Prendetevi il tempo di fare il tutorial

Tutto è molto familiare e probabilmente vorrete buttarvi subito nella mischia, ma vi consigliamo di dare una chance all'ottimo tutorial che spiega meccaniche e controlli del gioco. Le differenze col competitor targato Nintendo sono poche ma sostanziali, quindi vale la pena comprenderle subito per evitare sorprese sul più bello. Giocando il tutorial, inoltre, si sblocca Wonder Woman, quindi non avete molte scuse per non farlo.

Multiversus: Wonder Woman © Warner Bros.

03 Non dimenticate il salto a muro

Una delle abilità più importanti in Multiversus riguarda il recupero dopo essere stati lanciati lontano. Se il vostro personaggio si trova fuori dalla piattaforma è fondamentale imparare a ritornarci sopra, altrimenti cadrà fuori dallo schermo e darà un punto alla squadra avversaria. In linea di principio il mondo per riuscirci è simile a quello che troviamo in Super Smash Bros: potete usare il doppio salto o le mosse speciali che fanno cambiare traiettoria al vostro personaggio. Tuttavia, Multiversus offre anche un'altra meccanica utile in queste situazioni: il salto a muro . Si tratta di un'abilità che potete usare quante volte volete che vi permettere di salvarvi da situazioni disperate o inseguire i nemici verso il baratro.

04 Coordinatevi con il vostro compagno di squadra

All'inizio è normale pensare solo a voi stessi, ma quando sarete a vostro agio con le meccaniche di gioco e le mosse speciali arriverà il momento di sfruttare le sinergie offerte dal gioco di squadra. Dopotutto, Multiversus è un gioco studiato per la modalità 2v2, quindi scoprirete che diverse abilità risultano molto più potenti quando vengono utilizzate in combo. Per esempio, tutti quei colpi che mandano l'avversario dalla parte opposta del livello potrebbero sembrarvi inutili da soli, ma se in quel punto si trovasse il vostro compagno di squadra allora potreste dare vita ad un contrattacco o continuare lo scontro.

05 Provate i diversi bonus

Una delle particolarità di Multiversus riguarda la possibilità di equipaggiare dei bonus che cambiano leggermente le capacità della vostra squadra. In questo modo potete potenziare e personalizzare i vostri personaggi in base alla situazione o alla strategia che avete deciso di adottare. Prendetevi del tempo per leggerle tutte e capire in che modo potreste sfruttarle a vostro vantaggio. Troverete bonus davvero per tutti i gusti, come il triplo salto, la riduzione dei tempi di recupero o l'aumento dei danni quando il personaggio si trova in aria, senza contare poi che i personaggi hanno anche a disposizione uno slot specifico per la loro classe.