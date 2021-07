A 31 anni Myriam Nicole è come sempre affamata di vittorie. Essendo in questo sport da 12 anni, le si potrebbe perdonare un approccio più rilassato alle gare, ma lei è lontana da questa visione.

La francese ha vissuto molti alti e bassi nella sua carriera: gli alti diventando campionessa del mondo nel 2019, oltre ad avere vinto cinque gare di Coppa del Mondo; i bassi sono stati per lo più dovuti a una serie di infortuni che avrebbero costretto al ritiro altri atleti. Invece Nicole è ancora impegnata a mettersi in gioco per raggiungere altri successi.

Equilibrio perfetto tra lavoro e vita privata per Myriam Nicole © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

I suoi fratelli

Come molti ciclisti professionisti, l'introduzione di Nicole alla bicicletta è avvenuta attraverso una famiglia appassionata di questo sport. I suoi tre fratelli maggiori si stavano avvicinando alla mountain bike e, non volendo essere lasciata fuori dal divertimento, una Myriam di quattro anni scalpitava per girare con i fratelli.

"Vivevamo nella stessa strada di un negozio di biciclette, a Montpellier", racconta. "I miei fratelli maggiori si sono iscritti al club del negozio locale e hanno partecipato alle loro prime gare, e io li ho seguiti".

La giovane Myriam Nicole sulle due ruote © Myriam Nicole

Durante una di queste gare con i suoi fratelli, Nicole decise che anche lei voleva essere parte del gioco. Ha cominciato togliendo le rotelle alla sua biciclettina e poche settimane dopo stava correndo come loro.

In Francia, c'è una serie di gare chiamata TRJV (Trofeo Regionale dei Giovani Mountain Biker). Le gare sono organizzate in modo da poter fare downhill, cross country e trial sulla stessa MTB. Questo permette ai giovani ciclisti di sperimentare diverse discipline e vedere cosa gli piace fare senza dover comprare bici diverse per ognuna.

"Che si trattasse di XC, DH o trial, ogni disciplina aveva qualcosa che mi piaceva", ricorda.

Mi piaceva il divertimento e l'adrenalina che mi dava la discesa Myriam Nicole

Myriam ha continuato a correre sia in discesa sia in cross country fino ai 14 anni, ma poi ha dovuto scegliere per una piuttosto che per l'altra per continuare a correre nella categoria successiva. Ha scelto la downhill: "Dato che i miei fratelli continuavano a competere in discesa, ho scelto di concentrarmi su quella. Mi piaceva il divertimento e l'adrenalina che mi dava la discesa, mentre il cross country era un po' troppo fisico per me".

Lo sguardo di qualcuna già concentrato sulla vittoria, anche in tenera età © Myriam Nicole

Farsi notare

Myriam Nicole si è messa in mostra nelle categorie giovanili, ma il suo obiettivo principale rimaneva la scuola: "Mi sono sempre concentrata sui miei studi, considerando che una carriera professionale come discesista è arrivata solo poco a poco".

Una Myriam adolescente fu notata alle gare di discesa da Sébastien Chovet, manager dell'Ayton Giant Les 2 Alpes, una delle principali squadre francesi di mountain bike all'epoca, e le fu chiesto di unirsi al team.

Nicole è passata da Ayton Giant Les 2 Alpes a Commencal nel 2010 © Fabio Piva/Red Bull Content Pool

Nicole accettò, anche se ciò significava che le cose stavano per diventare un po' più serie e che avrebbe dovuto abbandonare la familiarità del viaggiare e girare in bici con i suoi fratelli. Con Ayton Giant Les 2 Alpes, Nicole ha imparato molto e ha affinato la sua tecnica di guida.

"Sébastien Chovet ci ha fornito un allenatore con il quale ho fatto i miei primi piani di allenamento, che si trattasse di ciclismo su strada, nuoto o anche di costruzione muscolare. Solo allora ho capito che la carriera di ciclista professionista poteva funzionare", dice.

Un passo dopo l'altro

C'erano ancora delle sfide da superare per la giovane Myriam.

"La discesa è uno sport molto difficile, perché non sei davvero supervisionato al di fuori dalle gare o dai training camp. Sei spesso lasciato a cavartela da solo ed essere indipendente quando si tratta di allenamento e di stile di vita in generale", spiega Nicole. "Quando studiavo, cercavo di allenarmi prima e dopo le lezioni, cosa che a volte era difficile da gestire".

Le sfide mentali di essere un'atleta molto promettente a quell'età erano indubbiamente difficili.

Myriam Nicole ha iniziato a raccogliere buoni risultati man mano che cresceva, conquistando podi nelle gare nazionali nella categoria junior. Un terzo posto con la maglia della Francia ai Campionati del Mondo Junior 2007 a Fort William, in Scozia, ha segnato la sua progressione sulla scena internazionale. Un anno dopo, ai Mondiali in Val di Sole, ha fatto ancora meglio, ottenendo il secondo posto.

Relax lontana dalle gare © Jean-Baptiste Liautard/Red Bull Content Pool

Passaggio a Elite

La vera ascesa ha avuto luogo nel 2009, quando Nicole ha iniziato a ottenere costantemente buoni risultati nella categoria Elite. Nelle sei gare di Coppa del Mondo che ha disputato in quella stagione, ha chiuso cinque volte nella top 10. Il risultato migliore è stato un secondo posto a Fort William.

"Ho trovato una spinta motivazionale, perché volevo ottenere il meglio quando sono passata in questo gruppo di atleti affermati", ricorda.

Nel 2010, ha conquistato il titolo europeo di downhill e nel 2011 è arrivato un momento speciale quando è diventata campionessa francese a Méribel. Il successo continua e la prima vittoria in Coppa del Mondo arriva in Val di Sole nell'agosto 2011. Quel trionfo ha fatto di Myriam Nicole una delle più promettenti giovani atlete emerse nel circuito di discesa femminile dopo Rachel Atherton .

In gara con i colori della nazionale francese © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool La maglia iridata sulle sue spalle © Bartek Wolinski

Avere sempre un piano B

Nonostante i primi successi, Nicole voleva anche assicurarsi di poter avere una carriera al di fuori della mountain bike se avesse lasciato questo sport. Nel 2013, ha ripreso gli studi di fisioterapia che aveva iniziato qualche anno prima, pur continuando a fare l'atleta professionista.

"Per me era importante mantenere un lato accademico nella mia vita e avere sempre un piano B", dice. "All'epoca erano ancora in pochi a guadagnarsi da vivere facendo l'atleta professionista di mountain bike".

Rob Meets Myriam Nicole

A volte è stato difficile riuscire a studiare e allenarsi mentre viaggiava per la Coppa del Mondo, ammette Nicole. Tuttavia, ha finalmente ottenuto il suo diploma di fisioterapia nel 2017: "Mi alzavo alle 6:30 ogni mattina per allenarmi e poi andare a scuola o in ospedale per fare pratica come fisioterapista. Non importa se sei un atleta di alto livello, devi svolgere il lavoro negli orari che ti vengono assegnati".

Un periodo senza successi, ma per un motivo

Dopo la sua vittoria in Coppa del Mondo in Val di Sole nel 2011, Myriam Nicole non si è più ripetuta fino al 2017 a Vallnord, Andorra. I piccoli infortuni hanno giocato un ruolo fondamentale, ma in quegli anni Nicole stava studiando duramente per ottenere il diploma di fisioterapia. Un'altra vittoria in Coppa del Mondo, la terza, è arrivata in Svizzera la settimana dopo Vallnord.

Nicole attribuisce queste vittorie del 2017 al fatto di essere in forma perfetta e a un carico di lavoro più leggero nello studio. Ha finito la stagione come vincitrice della World Cup DH.

Myriam Nicole Puts Injury Behind Her

Ritornare più forte dopo gli infortuni

Gli infortuni fanno parte dello sport della downhill MTB. È quasi inevitabile che gli atleti cadano, prima o poi, su un percorso mentre corrono o si allenano, e quando si infortunano, tende ad essere un grosso problema. Nicole ha avuto la sua buona dose di infortuni grossi e fastidiosi, che le hanno impedito di costruire una striscia vincente nella categoria femminile, affermandosi come atleta dominante.

Myriam Nicole è più in forma che mai e pronta ad affrontare nuove sfide © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Nel 2018, aveva vinto la prima tappa di Coppa del Mondo a Lošinj in Croazia, seguita da secondi posti nelle due gare successive, ma un infortunio alla schiena subito in Val di Sole ha poi fermato i suoi progressi in quella stagione. Un infortunio davvero serio è seguito nel 2019 ancora prima che la stagione iniziasse, quando Nicole si è rotta malamente la caviglia e il piede. Myriam Nicole è tornata in gara ai Campionati del Mondo, chiusi con un trionfo inaspettato dopo aver saltato l'intera stagione di Coppa. In un complicato 2020, è riuscita ad aggiungere una quinta vittoria in World Cup DH a Lousã, in Portogallo.

Nonostante i numerosi infortuni, Myriam Nicole è impegnata al 100% © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Myriam Nicole continua a lavorare duramente per ottenere risultati importanti. L'off-season l'ha vista perfezionare il suo programma di allenamento ed è anche super motivata a correre contro un campo femminile sempre più competitivo, come non è mai stato negli ultimi 10 anni.

