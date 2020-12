Evoluzione del predecessore Charge 3 da cui eredita il design,

presenta funzioni che gli permettono di ridurre il divario che lo separa dagli smartwatch. La prima è il GPS integrato, per registrare la propria attività in bici. La seconda è il supporto delle app Spotify e Fitbit Pay, rispettivamente per ascoltare la musica ed effettuare pagamenti contactless. Ha anche la funzione Active Zone Minutes per tenere traccia di ogni attività motoria effettuata, incoraggiando l’utente a trascorrere più tempo a una frequenza cardiaca adeguata alla propria età e forma fisica. Lo schermo è a livelli di grigio e non a colori, in ogni caso i menu e le icone sono intuitivi nella navigazione. Ovviamente traccia anche la regolarità del sonno, visualizza le previsioni del tempo e, con un semplice tocco, abilita anche gli immancabili esercizi per la respirazione. Disponibile in taglia unica con quattro colorazioni (nero, prugna, blu scuro/nero, Special Edition con bracciale in tessuto riflettente granito/nero) ha prezzo di listino è di 149,99 €, ma su Amazon è possibile acquistarlo a 99,99 €.