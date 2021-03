Gran parte dell'esperienza di NBA 2K21 consiste nel costruire il vostro giocatore e poi utilizzarlo durante il gioco nella modalità MyCareer e per guadagnare soldi in The Neighborhood. Può essere complicato fare i primi passi in quella che è probabilmente la modalità più popolare del gioco (MyCareer) per via della muraglia di statistiche e opzioni che affronterete all'avvio del gioco.