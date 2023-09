Neymar Jr e il sogno senza fine

E sono 79 gol. Nella partita contro la Bolivia, il capocannoniere brasiliano sapeva che un altro gol gli avrebbe permesso di superare il record di Pelé (77) e di entrare nella storia: il momento magico è arrivato al 61° minuto, grazie all'assist di Rodrygo.

L'attaccante dell'Al-Hilal ha festeggiato nello stesso identico modo di quando ha segnato il suo primo gol da professionista, imitando il caratteristico pugno in aria di Pelé, in segno di tributo emotivo a uno dei più grandi giocatori di tutti i tempi.

Neymar Jr, che ha segnato un altro gol alla fine della partita, ha raccontato in seguito: "Sono molto felice, non ho parole!".

Neymar Jr gets on the scoresheet © Markus Berger/Red Bull Content Pool Ho sempre voluto scrivere la mia storia in Nazionale e oggi l'ho fatto. Neymar da Silva Santos Júnior

Già considerato tra i grandi indiscussi del calcio brasiliano, il record di gol è stato un'ulteriore conferma delle sue enormi capacità. Come è arrivato fin qui? Facciamo un passo indietro.

Nell'agosto del 2010, ancora adolescente, gli sono bastati 28 minuti del suo debutto internazionale per segnare. Dopo essere stato escluso dalla squadra di Dunga per il torneo sudafricano del 2010, il diciottenne ha esordito con un potente colpo di testa che ha permesso al Brasile di vincere 2-0 in una amichevole contro gli Stati Uniti.

Da allora, non si è più fermato. Nel 2015, in occasione di un'amichevole contro gli Stati Uniti, ha segnato uno dei gol più sfacciati che si possano vedere e che ha lasciato tutti spiazzati. Anche il suo sforzo nella vittoria in amichevole contro la Bolivia nel 2013 è degno di essere ricordato, poichè si tratta dell'unica volta in cui lui e Ronaldinho hanno segnato assieme un gol. l due hanno giocato insieme per il Brasile in solo 10 occasioni, tutte amichevoli.

Dopo la Coppa del Mondo 2018, Neymar Jr è passato dal ruolo di ala a un ruolo molto più importante. La nuova posizione come numero 10 gli ha dato maggiore libertà di esprimersi in mezzo al campo ed è stata una mossa che ha dato i suoi frutti, soprattutto in vista dei Mondiali del 2022 in Qatar.

I due gol di Neymar Jr nella competizione, tra cui uno splendido gol contro la Croazia nei quarti di finale, lo hanno portato a raggiungere Pelé a quota 77 gol, solo due settimane prima che l'82enne venisse a mancare.

La Fondazione ufficiale di Pelé ha subito elogiato il raggiungimento di questo nuovo record. "Congratulazioni, Neymar Jr, per aver superato il "Re dei gol della Nazionale brasiliana. Sicuramente Pelé ti sta applaudendo oggi!".

Di seguito, diamo un'occhiata ai numeri, alle statistiche e alle storie che stanno dietro al record.

125 - I 79 gol di Neymar Jr per il suo Paese in sole 125 partite.

31 - si tratta di un vero e proprio record globale: Neymar Jr ha segnato a 31 nazioni diverse.

23 - la sua carriera internazionale lo ha visto segnare in 23 paesi diversi di cinque continenti.

34 - i gol non sarebbero possibili senza i suoi compagni di squadra e Neymar Jr ha ricevuto assist per un gol da 34 giocatori diversi

6 - amichevoli, Mondiali, Copa Americas, Superclasico de las Americas, Confederations Cup e qualificazioni ai Mondiali sono le sei diverse competizioni in cui sono stati realizzati i gol

3 - tre i gol di testa

1 - incredibilmente, il Brasile ha perso solo una partita in cui Neymar Jr ha segnato. Una sconfitta nell'amichevole per 3-2 contro la Germania (2011)

9 - il Giappone è il paese contro cui Neymar Jr ha segnato il maggior numero di gol, di cui quattro in una sola partita nel 2014

15 - segnare più di un gol in una partita non è un evento raro per il campione: delle 15 volte in cui è riuscito in questa impresa, quattro sono state triplette.