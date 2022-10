Dopo un progettone così grande come Napoli 51 hai scelto una release più snella, come un EP, e una forma più agile, come i freestyle.

Dopo un progettone così grande come Napoli 51 hai scelto una release più snella, come un EP, e una forma più agile, come i freestyle.

Dopo un progettone così grande come Napoli 51 hai scelto una release più snella, come un EP, e una forma più agile, come i freestyle.

Sì ma il freestyle vuole essere, con tutte le virgolette, una grande anteprima del prossimo album. Anche se in realtà è molto lontano da quelle che saranno le sonorità del disco. Questi freestyle erano giusto per racchiudere una saga iniziata tempo fa, finirla con un EP sui digital store. Però va a richiamare un po' di album, per quanto alcuni siano lavori vecchi.

Sì ma il freestyle vuole essere, con tutte le virgolette, una grande anteprima del prossimo album. Anche se in realtà è molto lontano da quelle che saranno le sonorità del disco. Questi freestyle erano giusto per racchiudere una saga iniziata tempo fa, finirla con un EP sui digital store. Però va a richiamare un po' di album, per quanto alcuni siano lavori vecchi.

Sì ma il freestyle vuole essere, con tutte le virgolette, una grande anteprima del prossimo album. Anche se in realtà è molto lontano da quelle che saranno le sonorità del disco. Questi freestyle erano giusto per racchiudere una saga iniziata tempo fa, finirla con un EP sui digital store. Però va a richiamare un po' di album, per quanto alcuni siano lavori vecchi.