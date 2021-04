Io avevo firmato un disco da producer nel 2019 e devono aver sentito quello. Io all'epoca non pensavo neanche di fare subito robe elettroniche da solista. Io sostanzialmente sono un produttore, faccio beat. Ho anche questa roba parallela dove posso darmi agli svarioni elettronici, dove ho più libertà. Ma quando produci un pezzo per qualcuno non puoi fare le pazzie sonore, perché devi incontrare anche il gusto del rapper che stai producendo. Per cui mi piace buttare fuori dischi dove sperimento da solo le mie pazzie elettroniche.

. Sono tutte cose che però nascono in Italia ma non sbocciano finché non vanno all'estero. Quindi avevo droppato il disco e poi mi sono detto: ora per un po' produco gente.