Entrambe le gare, maschile e femminile, si sono concluse con una prova di forza sull'asfalto che porta alla bandiera a scacchi. Per le donne, l'australiana Rebecca McConnell e la svizzera Jolanda Neff si sono affrontate in uno sprint sul traguardo. Neff si è aggiudicata la vittoria con una lunga volata di testa, la leader di Coppa non è riuscita a sopravanzarla ma è comunque riuscita a sfilare la maglia di prima in classifica generale della specialità a Pauline Ferrand Prevot, che ha rotto la catena a due giri dalla fine. La svedese Jenny Rissveds si è classificata terza davanti all'iridata Sina Frei. Miglior azzurra Greta Seiwald , 15a.

In campo maschile vittoria a sorpresa del tedesco Luca Schwarzbauer , che ha conquistato la sua prima vittoria in Coppa del Mondo. Un'esplosione di velocità in testa alla gara nel rettilineo d'arrivo gli ha permesso di distanziare un folto gruppo di inseguitori, con il britannico Pidcock che ha invece colto la seconda piazza davanti allo svizzero Filippo Colombo. Solo 11° il sudafricano Alan Hatherly, caduto, che perde il comando della generale a favore di Schwarzbauer. Miglior italiano in gara Nadir Colledani , 18° davanti a Fluckiger.

e aggiudicandosi la sua terza vittoria in Coppa in sei tappe disputate in carriera. A differenza però di domenica scorsa ad Albstadt - dove ha fatto gara a sé da metà in poi - e di un anno fa a Nové Město, questa volta ha dovuto sudare fino alla fine. Tra i big di giornata menzione dovuta per il campione del mondo

Pidcock non ha avuto il giusto slancio sulle salite e ha faticato a rimanere sulla ruota di Dascălu quando il rumeno ha attaccato all'ultimo giro. Il campione olimpico però non si è fatto prendere dal panico, ma ha mantenuto il suo ritmo e ha lottato per rimanere in contatto con Dascălu. Alla fine, la superiore abilità di Pidcock nello sprint gli ha permesso di vincere, arrivando da dietro e superando il campione rumeno. Vincere due gare di fila in scenari diversi darà a Pidcock una buona dose di fiducia in vista dei prossimi impegni, che comprendono il Tour de France. Per quanto riguarda i nostri connazionali in gara, il migliore di giornata è stato

Pidcock non ha avuto il giusto slancio sulle salite e ha faticato a rimanere sulla ruota di Dascălu quando il rumeno ha attaccato all'ultimo giro. Il campione olimpico però non si è fatto prendere dal panico, ma ha mantenuto il suo ritmo e ha lottato per rimanere in contatto con Dascălu. Alla fine, la superiore abilità di Pidcock nello sprint gli ha permesso di vincere, arrivando da dietro e superando il campione rumeno. Vincere due gare di fila in scenari diversi darà a Pidcock una buona dose di fiducia in vista dei prossimi impegni, che comprendono il Tour de France. Per quanto riguarda i nostri connazionali in gara, il migliore di giornata è stato Gioele Bertolini che ha tagliato il traguardo 19°.

Rebecca McConnell ha continuato il suo dominio nell'XCO conquistando la sua terza vittoria in Coppa del Mondo su una pista calda, polverosa e tecnica. La campionessa australiana ha conquistato Nové Město dopo Petropolis e Albstadt, confermandosi la regina indiscussa della stagione in corso. La portacolori del Team Primaflor Mondraker Genuins ha avuto la meglio sulla vincitrice dell'anno scorso Loana Lecomte per 40 secondi. Prima di lei, tre vittorie su tre in Coppa del Mondo XCO all'interno di una singola stagione sono state ottenute solamente da altre quattro donne: Alison Sydor, Juliana Furtado, Gunn-Rita Dahle e Loana Lecomte.

Dopo aver vinto la sua prima Coppa del Mondo XCO in Brasile e aver concluso un weekend perfetto ad Albstadt, vincendo sia la gara XCC che quella XCO, la fiducia dell'australiana sta decisamente crescendo. Mentre nelle due precedenti Coppe del Mondo i suoi grandi attacchi erano arrivati nell'ultimo e nel penultimo giro, questa volta la McConnell non ha indugiato e ha attaccato già al primo giro. Alla fine della seconda tornata, si era già assicurata un vantaggio significativo sul resto del gruppo. Ha mantenuto il distacco per tutta la gara, per poi allungare all'ultimo giro, dimostrando di essere attualmente in una categoria a sé stante.

l'avvio migliore di stagione. A parte la vittoria nel primo XCC dell'anno in Brasile, la campionessa d'Europa non ha avuto grande fortuna. Una gastroenterite l'ha costretta a ritirarsi dalla gara principale dell'XCO di Petropolis, ha perso la volata sul traguardo dell'XCC ad Albstadt e un guasto meccanico durante l'XCC a Nové Město ha aggiunto un altro DNF alla sua stagione. Con un settimo posto nella XCO di Albstadt e un 20° posto qui in Repubblica Ceca, Ferrand-Prévot è leggermente più in basso in classifica rispetto a quanto siamo abituati.