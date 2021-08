Tutte le novità di FIFA 22

La marcia di avvicinamento a FIFA 22 , che ufficialmente sarà disponibile a partire dal 1 ottobre 2021 , prosegue con il rilascio da parte di EA Sports delle informazioni relative le modalità più amate: Carriera e Ultimate Team.

01 Le novità della modalità Carriera di FIFA 22

Per la modalità Carriera le novità sono maggiormente lato giocatore: da tempo rimasta invariata, a partire dalla prossima edizione quando andremo ad impersonare il nostro alter ego (o un calciatore reale), avremo per la prima volta la possibilità di subentrare dalla panchina, feature che i giocatori richiedevano da molto.

In aggiunta, la crescita del nostro calciatore è stata strutturata con dei punti esperienza da guadagnare sul campo che ci permetteranno di sbloccare man mano una serie di potenziamenti per aumentare le nostre statistiche nei vari alberi di abilità (fisico, difesa, dribbling, passaggio, tiro, velocità, portiere) a seconda del nostro gusto.

Durante le partite ci verranno dati 3 obbiettivi da portare a termine per accelerare la nostra crescita, mentre dal punto di vista estetico il post-partita sarà sempre caratterizzato da un'animazione dello spogliatoio, correlata all'andamento della partita. Potremo vivere quindi scene di gioia dopo una vittoria oppure il clima cupo e teso in seguito a sconfitte cocenti.

Per finire, verranno introdotti i "perks", ovvero dei bonus speciali che si attiveranno in game automaticamente in base al raggiungimento di specifiche condizioni. Questi bonus daranno un ulteriore boost alle nostre statistiche in game (sia individuali, sia di squadra) e potremo selezionarne fino ad un massimo di 3.

La Carriera allenatore invece non vede grandi rivoluzioni al sistema che abbiamo apprezzato da FIFA 20 in poi, se non per l'introduzione della possibilità di creare un club da zero. La personalizzazione è completa, tra nome, divise, budget, obbiettivi, valutazione generale della squadra, età media e anche uno stadio in cui modificare alcune caratteristiche (colore delle tribune, stile di manto erboso, porte). Per utilizzare la nostra squadra in uno qualsiasi dei campionati presenti saremo però costretti a sostituirla con un team reale, non potendo semplicemente aggiungerla alla competizione.

02 Le novità della modalità Ultimate Team di FIFA 22

Sul fronte Ultimate Team assisteremo ad una sostanziale rivisitazione della struttura delle competizioni, a partire dalle Division Rivals. Queste infatti non saranno più su base settimanale ma diventeranno delle vere e proprie stagioni, pur continuando a distribuire i premi ogni 7 giorni (e in più a fine stagione). I premi saranno proporzionati in base al numero di vittorie che riusciremo ad ottenere settimanalmente, le quali ci permetteranno anche di scalare i vari rank e divisioni. Per i migliori giocatori è stata create una Divisione Élite oltre la Divisione 1, nella quale invece la permanenza è data da un sistema di skill rating (come nei precedenti capitoli). Alla fine di ogni stagione, oltre a sbloccare i relativi premi il nostro livello verrà resettato e dovremo quindi scalare nuovamente le varie divisioni, partendo da una divisione consona in base a come abbiamo chiuso la stagione precedente.

Anche il FUT Champions è stato totalmente rivoluzionato, in quanto non sarà più solamente disponibile durante il fine settimana. Ecco come funziona il nuovo format: con le Division Rivals potremo guadagnare punti qualificazione tramite i quali potremo accedere ai Play Off (ogni stagione avrà un numero di accessi limitato) che saranno sempre disponibili. Vincendo sufficienti partite nei Play Off ci qualificheremo per la fase finale, questa sì disponibile solo durante il weekend e si compone di un totale di 20 partite.

In aggiunta a questi importanti miglioramenti strutturali, per i momenti in cui vorremo solamente divertirci senza pensare troppo al grind potremo giocare una partita co-op pubblica online, selezionando uno dei nostri team oppure entrando in partita con un utente della community già disponibile.

Infine verranno introdotte le nuove carte Eroe FUT , comprendenti una selezione di giocatori che si sono distinti nella loro carriera come ad esempio Milito e Di Natale per la nostra Serie A. La caratteristica principale di queste carte è che la loro intesa sarà legata al campionato anziché al club. In questo modo avremo nuove possibilità per la creazione delle nostre rose.

FIFA 22 © EA Sports

Nell'anno della definitiva transizione da old gen a next gen , le modalità più giocate di FIFA vedono dei cambiamenti. Ultimate Team è stato sicuramente snellito dando ai giocatori più libertà di giostrarsi tra le varie competizioni in base anche al proprio tempo libero, mentre la Carriera non ha invece visto un rinnovamento che forse poteva arrivare e per la quale probabilmente l'ago della bilancia sarà dato dalle innovazioni al gameplay che le nuove console potranno farci assaggiare. Ora non resta che attendere il 1 ottobre per calcare di nuovo i campi di calcio virtuali più conosciuti al mondo.