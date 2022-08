Le prime novità su FIFA 23

A pochi mesi dall'uscita dell'ultimo titolo EA Sports con licenza ufficiale FIFA che sarà disponibile dal 30 settembre 2022, la voglia di calcio si fa risentire: andiamo quindi a vedere quali sono le novità principali di FIFA 23.

Gameplay: Arrivano Cross Play e Hypermotion 2

Iniziamo col dire che finalmente il passaggio alla "next gen" arriverà anche per gli utenti PC, i quali potranno godere dello stesso motore grafico utilizzato su Playstation 5, Xbox Serie XIS e Google Stadia. Altra graditissima novità sarà il cross play fra piattaforme della stessa generazione che permetterà di sfidarsi agli utenti di PS5, Xbox Series XIS, PC e Google Stadia da un lato e ai giocatori di PS4 e Xbox One dall'altro (purtroppo le console di generazioni diverse non potranno giocare in cross play).

L'Hypermotion 2 sarà il nuovo motore grafico (solo next gen), il quale non è stato più sviluppato raccogliendo i dati dalle speciali tute indossate dai giocatori nelle fasi di cattura ma direttamente da speciali telecamere nelle partite reali. EA Sports asserisce pertanto di aver migliorato le animazioni dei giocatori, in particolar modo su controllo e stop della palla, e dei portieri, ora più reattivi in possesso di nuove animazioni specialmente in merito a calci d'angolo e cross.

Il dribbling è stato rivisto ed in FIFA 23 potrà essere eseguito con la levetta analogica sinistra e sarà efficace tanto quanto le statistiche del calciatore con cui verrà eseguito.

Anche i tiri sono stati rivisitati : troveremo un nuovo tiro di potenza, molto più efficace ma anche più complicato da eseguire poiché avrà mira manuale e richiederà più spazio libero dei tiri normali, avendo un'animazione più lunga. Sarà molto difficile quindi spammarlo in quanto molto più semplice da bloccare per i difensori. Infine i calciatori utilizzeranno maggiormente per tiri e mosse abilità il loro piede preferito, ottima cosa per quei giocatori che hanno un basso livello di capacità con il piede debole.

Anche la velocità subirà una modifica, ci saranno tre diversi modelli (assegnati in base alle caratteristiche dei giocatori) di accelerazione: quella standard che avranno la maggior parte dei calciatori, quella esplosiva adatta ai giocatori agili e lo scatto lungo che sarà assegnato a chi ha un fisico più pesante e quindi meno reattivo ma che raggiunge il massimo nell'allungo.

Chiudiamo aggiungendo che come nel calcio reale anche in FIFA 23 si potranno effettuare 5 sostituzioni, dato che la norma introdotta durante la pandemia è stata resa permanente.

I Mondiali su FIFA 23, calcio femminile e le licenze della Serie A

Non ci sarà un'edizione separata di FIFA per quanto riguarda i mondiali Qatar 2022 che saranno inclusi in FIFA 23, insieme ai mondiali femminili di Australia e Nuova Zelanda che si disputeranno a metà 2023.

FIFA 23 sarà anche il primo titolo ad avere dei campionati femminili completi , con l'arrivo della Barclays FA Women's Super League (prima divisione femminile inglese) e della francese D1 Arkema.

E per quanto riguarda il nostro campionato? FIFA rimane il videogioco ufficiale della Serie A (ci sarà ancora il Player of the Month su FUT), che però come sappiamo non ha la possibilità di cedere i diritti dei club e che quindi impedirà a quattro squadre - Atalanta, Lazio, Napoli e Roma - di avere la licenza ufficiale. Ritorna invece la Juventus dopo gli anni di esclusiva su PES, mentre Inter e Milan mantengono la licenza ufficiale in FIFA non avendo partnership esclusiva per il titolo Konami.

Non si hanno notizie invece riguardo la Serie B, passata in esclusiva a PES per il biennio 2021-22 e scomparsa da FIFA. Su questo fronte non ci sono ancora comunicazioni ufficiali in merito ad un rinnovo o meno della licenza in esclusiva.

FIFA 22 FUT champions © Alfred Jürgen Westermeyer / Red Bull Content Pool

Quanto costerà FIFA 23?

Veniamo al prezzo: la Standard Edition costerà 69,99€ (PS4 e Xbox One) e 79,99€ per le console next gen, PC e Google Stadia.

LA versione Ultimate Edition avrà un prezzo per tutti di 99,99€ e permetterà di:

giocare FIFA 23 dal 27 settembre (3 giorni in anticipo)

ricevere 1 giocatore FUT Heroes World Cup (non scambiabile e solo per chi prenota il gioco entro il 21 agosto)

ricevere 1 giocatore Ones to Watch (non scambiabile)

ricevere 1 giocatore del primo TOTW di FIFA 23

4.600 FIFA Points

1 Pick Ambasciatore FUT in prestito (a scelta fra Davies, Vinicius Jr. e Heung Min Son)

la carta di Mbappé in prestito per 5 partite

1 talento locale da sbloccare nella modalità carriera

Nelle prossime settimane verranno condivise le informazioni relative alle modalità di gioco, che non mancheremo di raccogliere e condividere con voi. Pronti per una nuova stagione?