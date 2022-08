Un Ultimate Team tutto nuovo per FIFA 23

Una delle regole più stringenti in FIFA è sempre stata l'intesa. Per creare una squadra che non avesse malus alle statistiche dei giocatori eravamo costretti a incastrare i nostri calciatori in base alla lega in cui militano, alla nazionalità, alla posizione in campo e con la possibilità di un bonus dato dall'allenatore (nazionalità e campionato). In

l'intesa è stata completamente ridefinita: i legami diretti fra i giocatori sono stati eliminati, in favore di un sistema concentrato sui singoli.