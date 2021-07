3 videogiochi di skate da tenere d'occhio

Dopo aver passato anni a consumare sempre gli stessi videogiochi dedicati allo skate a causa della mancanza di uscite di rilievo, ecco finalmente comparire all'orizzonte 3 giochi nuovi, freschi e soprattutto molto diversi fra loro che promettono di soddisfare la nostra voglia di kickflip virtuali. Se non lo avete ancora fatto, vi consigliamo di ammazzare il tempo che ci separa dalla loro release in compagnia dell'ottimo remake di

Questo progetto indipendente nato su Kickstarter è l'unico gioco di questa lista che potete già scaricare in Early Access ad un prezzo decisamente vantaggioso. È un titolo molto simulativo che vi permette di girare per le strade di una New York virtuale riprodotta molto fedelmente, soprattutto la zona di Manhattan. Una novità molto interessante introdotta nel gioco riguarda l'implementazione di un editor per i video, con cui potrete filmare i vostri trick più grossi e poi condividerli online con gli amici.

Questo progetto indipendente nato su Kickstarter è l'unico gioco di questa lista che potete già scaricare in Early Access ad un prezzo decisamente vantaggioso. È un titolo molto simulativo che vi permette di girare per le strade di una New York virtuale riprodotta molto fedelmente, soprattutto la zona di Manhattan. Una novità molto interessante introdotta nel gioco riguarda l'implementazione di un editor per i video, con cui potrete filmare i vostri trick più grossi e poi condividerli online con gli amici.

Questo progetto indipendente nato su Kickstarter è l'unico gioco di questa lista che potete già scaricare in Early Access ad un prezzo decisamente vantaggioso. È un titolo molto simulativo che vi permette di girare per le strade di una New York virtuale riprodotta molto fedelmente, soprattutto la zona di Manhattan. Una novità molto interessante introdotta nel gioco riguarda l'implementazione di un editor per i video, con cui potrete filmare i vostri trick più grossi e poi condividerli online con gli amici.

Dopo i primi due elettrizzanti capitoli di Olli Olli, arriva un gioco che promette di rivoluzionare la serie e portarla al livello successivo. La nuova grafica cartoon in 2,5 dimensioni dà vita ad una miriade di personaggi strampalati che sembrano usciti direttamente da un murales di Venice Beach, mentre il gameplay sembra prendere gli spunti più interessanti dei precedenti capitoli e aggiornali con idee nuove e molto interessanti. Non sappiamo ancora la data d'uscita precisa ma nel trailer si parla di inverno 2021, quindi non dovrebbe mancare molto.

Dopo i primi due elettrizzanti capitoli di Olli Olli, arriva un gioco che promette di rivoluzionare la serie e portarla al livello successivo. La nuova grafica cartoon in 2,5 dimensioni dà vita ad una miriade di personaggi strampalati che sembrano usciti direttamente da un murales di Venice Beach, mentre il gameplay sembra prendere gli spunti più interessanti dei precedenti capitoli e aggiornali con idee nuove e molto interessanti. Non sappiamo ancora la data d'uscita precisa ma nel trailer si parla di inverno 2021, quindi non dovrebbe mancare molto.

Dopo i primi due elettrizzanti capitoli di Olli Olli, arriva un gioco che promette di rivoluzionare la serie e portarla al livello successivo. La nuova grafica cartoon in 2,5 dimensioni dà vita ad una miriade di personaggi strampalati che sembrano usciti direttamente da un murales di Venice Beach, mentre il gameplay sembra prendere gli spunti più interessanti dei precedenti capitoli e aggiornali con idee nuove e molto interessanti. Non sappiamo ancora la data d'uscita precisa ma nel trailer si parla di inverno 2021, quindi non dovrebbe mancare molto.