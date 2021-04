Chi guiderà cosa durante le Coppe del Mondo MTB UCI 2021?

Summary 1 Downhill

Trasferimenti, conferme e spostamenti nel circo della MTB mondiale del 2021 sono al completo ed è tempo di scoprire le carte di cosa è successo nelle squadre che rendono la serie UCI Mountain Bike World Cup uno spettacolo.

Il downhill in mountain bike è simile agli sport motoristici come la F1 e la MotoGP, in quanto ci sono un numero limitato di team e ancora meno quelli che hanno un grande budget. Detto questo, un pilota di alto livello può innescare una frenesia di cambi di altre squadre.

Vali Holl lascia YT Mob per una nuova squadra sostenuta da Trek e RockShox

Dopo una lunga collaborazione con YT Industries, Vali Höll lascia il marchio tedesco per correre per un team completamente nuovo: il RockShox Trek Race Team. RockShox Trek è stato creato attorno all'indubbio talento dell'austriaco, con SRAM che supporta anche Höll nella nuova squadra. Höll ha riconosciuto che la decisione di lasciare YT dopo sette anni è stata difficile, ma era giunto il momento di unirsi a una squadra dove avrebbe potuto imparare di più.

Vali Höll con il telaio Trek nel 2021 © Angie Hohenwarter

A RockShox Trek, Höll avrà come compagni di squadra altri giovani talenti. Insieme a lei ci sono Jamie Edmondson, Ethan Shandro e Tegan Cruz. Cruz ha solo 15 anni e correrà nelle gare juniores maschili ai Mondiali. A fare da guida alla squadra giovanile saranno i leggendari pilastri della DH Tracy Moseley e Andrew Shandro.

Loris Vergier lascia il Santa Cruz Syndicate per il Trek Factory Racing

In quella che è probabilmente la più grande mossa della stagione, il francese Loris Vergier lascia il Santa Cruz Syndicate dopo quattro stagioni di grande successi per unirsi al Trek Factory Racing. Vergier si unisce a Trek dopo aver vinto due gare di Coppa del Mondo al doppio round di Maribor nella stagione abbreviata dello scorso anno.

Nuovi orizzonti per Loris Vergier © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Sarà una squadra molto giovane al Trek, con Vergier, 24 anni, il più anziano dei suoi compagni di squadra: il campione del mondo Reece Wilson, Charlie Harrison e Kade Edwards. C'erano voci che Wilson avrebbe lasciato Trek, ma quelle si sono rivelate infondate e lo scozzese ha firmato nuovamente con la squadra per il prossimo futuro.

Kade Edwards indossa il casco Red Bull

Ci sono state ulteriori buone notizie per tutti a Trek durante l'inverno, con l'annuncio dell'ingresso nel roster degli atleti Red Bull di Kade Edwards. L'ex campione del mondo Junior di DH è una gradita new entry.

Danny Hart passa a Cube

Quasi subito dopo la fine dell'ultima gara di Coppa del Mondo a Lousã, è arrivata la notizia che il contratto di Danny Hart con Madison-Saracen - casa del britannico negli ultimi tre anni - non era stato rinnovato. Le voci su dove sarebbe finito Hart si sprecavano e ora lo sappiamo: Cube Factory Racing.

Hart è stato impegnato ad abituarsi alla bici da downhill di Cube, la TWO15, in bassa stagione e ha rivelato che i test avevano prodotto risultati promettenti. Il pilota tedesco Max Hartenstern sarà il compagno di squadra di Hart al Cube, poiché Phil Atwill e Gaetan Vigé stanno lasciando il marchio tedesco.

Altrove in DH ...

Il rider francese Remi Thirion ha lasciato Commencal-Muc Off dopo otto anni con la squadra di Andorra. Thirion ha giocato un ruolo importante nella crescita di Commencal come squadra ed è stato il primo vincitore della Coppa del Mondo del marchio nel 2013. Thirion ha ora firmato con Giant Factory Racing per il prossimo futuro. Un altro pilota che lascia la loro squadra è il britannico Mike Jones, che ha lasciato l'MS Mondraker dopo tre anni. Jones tornerà nella sua ex squadra Nukeproof.

L'equipaggio Continental Atherton ha aggiunto un nuovo pilota al proprio roster con Andreas Kolb che si unirà al team con sede in Gran Bretagna per il 2021. Kolb ha registrato due migliori piazzamenti in carriera nella stagione abbreviata dello scorso anno con un 15° al Round 2 di Maribor e un 14° nel finale di stagione a Lousã. Continental Atherton continuerà a sostenere Charlie Hatton e Mille John nel 2021, insieme ovviamente a Rachel e Gee Atherton.

Percorso asciutto e veloce.jpg © Bartek Woliński

Il roster del team di YT Mob per il 2021 è stato potenziato dall'aggiunta di Dakota Norton di Unior Devinci Factory Racing. L'americano sostituisce Ángel Suarez nella squadra, con lo spagnolo che passa alla squadra francese Commencal 21. David Trummer rimane con YT Mob.

Miglior risultato in Coppa del mondo per Dakota Norton © Bartek Woliński

Ci sono stati altri annunci e cambiamenti significativi della squadra nel campo femminile oltre a Vali Holl. Veronika Widmann, terza classificata al mondo dall'UCI, si era unita a Madison Saracen dal Flow Style Racing. Mariana Salazar correrà con i suoi sforzi nel 2021 e sebbene lasci il team Dorval AM, Dorval fornirà un po' di supporto quando necessario. La campionessa del mondo Junior 2017 Melanie Chappaz ha lasciato Hope Factory Racing.

Cross-country

Il 2021 è un anno olimpico in ritardo per i corridori di fondo. La maggior parte degli atleti è stata bloccata con contratto di due o quattro anni per tenere conto dei Giochi, ma con il posticipo dal 2020 ci sono stati un bel po' di salti di squadra in corso, con alcuni grandi nomi che si sono scambiati i box in questa bassa stagione.

Pauline Ferrand-Prévot si sposta all'Absolute Absalon

Il trasferimento della campionessa del mondo Pauline Ferrand-Prévot da Canyon all'Absolute Absalon è probabilmente il cambio di squadra più sorprendente in bassa stagione. Il partner di Ferrand-Prévot è Julien Absalon, il manager di Absolute Absalon.

Pauline Ferrand-Prévot si conferma iridata © Bartek Woliński

La francese ha corso con le bici Canyon in tre discipline: cross-country, ciclocross e strada per il marchio tedesco nelle ultime quattro stagioni. Titouan Carrod, Filippo Colombo e Mathias Azzaro continuano all'Absolute Absalon, ma a lasciare la squadra è Jordan Sarrou.

Emily Batty al Canyon dopo aver lasciato Trek

A sostituire Ferrand-Prévot al Canyon sarà la star canadese Emily Batty. La 32enne di Brooklin, Ontario, ha firmato un accordo per il 2021 e oltre. Parlando del suo trasferimento a Canyon, Batty ha detto che era tempo di cambiare: "Ho imparato che ci vuole molto di più che solo attrezzature e infrastrutture per continuare a fare progressi nel nostro sport".

Un nuovo capitolo per Batty a Canyon © Canyon/Adam Morka

La partnership di Batty con Trek risale a 12 anni fa, con due medaglie di bronzo ai Campionati del mondo nel 2016 e nel 2018, il momento clou con il marchio.

Il campione del mondo Jordan Sarrou si unisce a Specialized

Jordan Sarrou mostrerà la maglia iridata del famoso campione del mondo per Specialized Factory Racing durante le gare di quest'anno. Dopo due anni all'Absolute Absalon, Sarrou cambierà una BMC Fourstroke con una Specialized S-Works Epic.

È un caso che tutti i cambiamenti avvengano in Specialized, poiché Simon Andreassen e A lan Hatherly lasciano la squadra e c'è il ritiro di Annika Langvad. A sostituirli ci saranno Laura Stigger, Sina Frei e Gerhard Kerschbaumer. Stigger è stata supportata da Specialized sin da quando era una Junior e il passaggio alla squadra corse ufficiale è un'indicazione di come pensano che stia andando la traiettoria di carriera della ventenne.

Una nuova era per Simon Andreassen alla Cannondale Factory Racing

Il talento in ascesa Simon Andreassen percorrerà le piste nel 2021 con il suo nuovo team Cannondale Factory Racing, dopo aver lasciato Specialized, la sua casa dal 2016. Andreassen è uno dei talenti più in vista del cross-country e lo ha dimostrato vincendo la sua prima gara di Coppa del Mondo senior al doppio round di Nové Mesto lo scorso anno.

Nuova bici per Simon Andreassen © Jean-pierre Jacobs

Anche il sudafricano Alan Hatherly salta da Specialized a Cannondale. La formazione Cannondale per il nuovo anno è completata dai contendenti veterani della Coppa del Mondo Henrique Avancini e Manuel Fumic.

Maxime Marotte lascia Cannondale per i nuovi orizzonti

A partire dalla rosa di Cannondale c'è Maxime Marotte. Il francese correrà invece per Santa Cruz FSA. Marotte è la stella della squadra italiana recentemente riorganizzata, che è sostenuta dal famoso marchio di biciclette californiano. C'è la rappresentanza italiana in squadra, con Luca Braidot e l'ex campionessa del mondo Junior Martina Berta che arrivano anche da altre squadre. Greta Seiwald è l'unico membro della Santa Cruz FSA mantenuto dal 2020.

Il team Santa Cruz per il 2021 © Santa Cruz FSA

Virginia Cancellieri a Orbea

