ÖKK Bike Revolution Gruyère: una corsa scivolosa nella Svizzera francese

L'ÖKK Bike Revolution arriva a due passi da Friburgo e lo stesso vale per le nuvole cariche di pioggia. Nonostante le previsioni annunciassero maltempo, durante il fine settimana 900 riders di tutte le età hanno preso parte a un'ampia varietà di gare, corse e workshop, tanto da far stabilire un record per la Svizzera francese.