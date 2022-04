L'intervista a Omar Di Felice dopo il giro del mondo artico in bici

Omar Di Felice ce l'ha fatta: è il primo uomo in sella a una bici a completare il giro del Polo Nord. Nessuno finora si era spinto così oltre nell’Artico. Un'impresa titanica, che lo consacra definitivamente a re del ghiaccio. Lo avevamo incontrato prima della partenza dalla penisola russa di Kamchatka, lo scorso 2 febbraio. Durante la sua lunga (e per niente facile) avventura, Omar Di Felice ha attraversato la Lapponia, da Murmansk (Russia) a Tromsø (Norvegia) per poi andare ad esplorare le Isole Svalbard, la Groenlandia e l’Islanda. Infine, è approdato nelle regioni artiche del nord America dove ha pedalato tra Whitehorse (regione dello Yukon, Canada) fino alla linea del circolo polare artico in Alaska (Usa) lungo la celebre Dalton Highway. Ecco i numeri della sua avventura.

Totale chilometri percorsi su piste ghiacciate e sentieri innevati: 4200

Dislivello coperto: 32.000 metri

Giornate spese in sella: 45

Temperatura minima registrata: -42°C

Paesi attraversati: 8

Regioni attraversate: 6

Omar di Felice: giro del mondo Artico © Omar di Felice

Una lunghissima esplorazione attraverso il Circolo Polare Artico, che lo ha inevitabilmente portato anche alla scoperta dei propri limiti: è stata una vera e propria sfida vivere in autonomia, pedalando e dovendo provvedere a ogni necessità trascorrendo l'inverno con temperature costantemente sotto zero (-42°C la minima registrata ufficialmente dai dispositivi di Omar prima del loro spegnimento in determinate situazioni critiche...), non avendo mai coperto una distanza così lunga in simili condizioni ambientali.

Caratterizzato tanto da difficoltà tecniche e di gestione della bicicletta quanto dalle insidie relative alla termoregolazione e ai rischi legati ai congelamenti, quello di Omar è stato un lungo viaggio che non ha nascosto momenti di crisi. È stato costretto, ad esempio, a rivedere in itinere le soste programmate in Groenlandia e in Islanda, improvvisando bivacchi nelle cabin lungo i trail o affrontando bufere di neve in condizioni di totale white out. L'ultimo ostacolo è sopraggiunto non appena varcato il confine con l'Alaska: le temperature rigide e le lunghissime distanze da coprire hanno messo infatti ancora una volta a dura prova Omar, debilitandone ulteriormente le condizioni fisiche e costringendolo a uno stop di 48 ore per via di una febbre alta.

Omar di Felice: giro del mondo Artico © Omar di Felice

Il primo giro del mondo artico è stato anche il secondo capitolo del progetto "Bike to 1.5° C" che, in collaborazione con l’associazione Italian Climate Network (ICN), ha visto Omar indossare i panni del divulgatore sul tema dei cambiamenti climatici: dopo la presenza alla Conferenza sul clima, la COP26, dove la sua bici è stata la prima ad entrare ufficialmente alle Nazioni Unite, questa il percorso è stato anche teatro di conferenze e dibattiti con esperti sulle criticità dell'Artico e le conseguenze del riscaldamento globale. Alle lunghe pedalate giornaliere si sono infatti alternate le dirette serali tenute con esperti e scienziati, tutte disponibili sul canale YouTube di Omar .

Lo incontriamo al telefono un giorno dopo la conclusione del viaggio e ci accoglie con una voce un po' rauca ma sempre gentile, felice di aver concluso un'impresa epica.

Omar di Felice: giro del mondo Artico © Omar di Felice

Come stai, Omar?

Un po’ stanco, sono fermo da tre giorni. Sono devastato da fusi orari e spostamenti vari. È stata una bella sfida.

Omar di Felice: giro del mondo Artico © Omar di Felice

Ci riparliamo dopo quasi tre mesi dalla tua partenza. Soddisfatto?

Sì, ho completato il viaggio nei tempi prefissati impiegandoci poco più di due mesi. Sono stato fermo per più di una settimana a causa delle tempeste in Groenlandia. Non è stata colpa mia, ero in attesa del volo che mi avrebbe portato fuori di lì ma gli aerei potevano decollare solamente con condizioni meteo ideali. Dato che per una settimana ci sono state bufere e continui whiteout non è stato possibile far decollare aerei, e per un'intera settimana ho costantemente controllato se si fossero alzati voli o meno.

Avevi previsto qualche giorno di ritardo?

Inevitabile. Tutto sommato pensavo peggio, il bilancio è estremamente positivo. Conta che ho preso un’influenza gli ultimi giorni e ho ancora un po’ di raffreddore. Ora sto bene, ma credo che sia stata una reazione del fisico allo stress, un segnale del tipo: fermati Omar, non ce la faccio più. Pedalare tutti i giorni sotto zero è stato un bello stress, dopo un po’ il corpo si è ribellato.

Omar di Felice: giro del mondo Artico © Omar di Felice

Quali sono stati i momenti più duri di questo viaggio?

Sono stati due, ma il peggiore l'ho vissuto quando sono uscito dalla Russia via terra. Il giorno prima avevo preso una bella intossicazione alimentare con dissenteria e vomito ma, con il visto vidimato, dovevo assolutamente uscire quel giorno. Alla frontiera sono stato fermato dalla polizia russa, con i controlli che sono durati tutta la notte. Mi avevano fermato venti chilometri prima del confine dicendomi che avrebbero dovuto accompagnarmi loro alla frontiera, spiegandomi che sarebbero stati necessari ulteriori controlli. Mi hanno tenuto 3-4 ore più del dovuto in dogana, facendomi smontare la bici e le borse. Ero fuori al freddo ad aspettare i doganieri che facessero l’ispezione: quasi una tortura.

Omar di Felice: giro del mondo Artico © Omar di Felice

La guerra non era ancora iniziata?

No, era il 13 febbraio. Poi ho scoperto che tutto ciò era dovuto al fatto che stessero intensificando i controlli proprio in vista della guerra, effettivamente scoppiata il 24 febbraio.

Omar di Felice: giro del mondo Artico © Omar di Felice

L’altro momento duro?

Sono stati gli ultimi due giorni in Groenlandia, quando a causa di una tempesta mi sono trovato su un lago ghiacciato senza vedere nulla attorno a me. Ho impiegato mezza giornata per fare 10 chilometri e poi ritrovarmi allo stesso punto di partenza. A quel punto ho deciso di fermarmi per una notte aspettando il bel tempo. Ho atteso 36 ore e poi di lì a poco ho concluso il mio tragitto in Groenlandia.

Omar di Felice: giro del mondo Artico © Omar di Felice

Ci sarà stato un momento dove ti sei sentito più a tuo agio?

Certo. In Islanda, dato che la conosco abbastanza bene, sapevo quello che avrei trovato e come gestirlo. Certo, i due giorni di bufera e tempeste che ho incontrato non è che abbiano contribuito a rendermi la vita particolarmente facile...

Omar di Felice: giro del mondo Artico © Omar di Felice

Hai dormito spesso in tenda?

No, per fortuna. Ho riposato spesso in cabin, delle capanne simili a rifugi o bivacchi disseminati lungo la strada che tornano utili anche ai cacciatori. Sono molto spartani: non c’è acqua, non c’è stufa, sono essenzialmente giacigli di legno che d’inverno non vengono usati. Qualche notte in tenda però l’ho fatta, specie nelle situazioni di emergenza. Fortunatamente però per una buona parte del viaggio sono riuscito a trascorrere le notti al caldo, soprattutto in Lapponia a Canada. Sono stato anche ospite, in Russia, di persone che mi hanno offerto ospitalità.

Ci sono stati momenti dove ti sei sentito veramente solo?

In Kamchatka e Groenlandia, dove non c’era nessuno. In Groenlandia non ho incontrato nessuno per una settimana e in Kamchatka, tra il punto di partenza e di arrivo, ho trovato 3 villaggi in 900 chilometri. Però ammetto che è anche questo il bello di un'avventura simile.

Come fai a gestire la solitudine più completa?

I miei viaggi precedenti mi hanno abituato. C’è da dire però che nei momenti difficili, quando sei molto stanco, bisogna essere bravi a tenere bene in mente quale sia l’obiettivo.

Lati positivi?

Tutte le notti c’era l’aurora boreale a salutarmi. Quando avevo le forze di guardare fuori era sempre uno spettacolo. Ho trovato sempre condizioni di cielo buone per poterla vedere.

Dal punto di vista del cambiamento climatico avrai notato qualcosa di diverso?

Ovviamente c'è sempre stato freddo, che si avvertiva ancora di più quando ero in bici. Grado più, grado meno: a quelle temperature non percepisci davvero la differenza. Parlando con i locali poi scopri che il cambiamento climatico a quelle latitudini sta mutando il loro modo di vivere. Alle Svalbard, per esempio, mi hanno raccontato che in passato uno dei tanti fiordi su cui mi sono trovato poteva essere attraversato da parte a parte con le slitte. Ora però il mare non ghiaccia più, quindi è necessario fare tutto il giro. Queste zone stanno vivendo inverni sempre più corti e compressi, e fuori da alcune finestre climatiche la neve arriva tardi. In Islanda la neve a dicembre non c’è più: comincia a gennaio a nevicare. In America ci sono ampie zone lungo la Alaska Highway, che è la strada che attraversa tutto il paese, l’arteria che collega il Canada alla Alaska del nord, dove la fusione del permafrost sta mettendo a rischio la stabilità della strada stessa rappresentando un grosso danno per le popolazione locale. Qui l’aumento della temperatura e due volte più veloce del resto del pianeta, ed è dunque un problema serio al quale bisogna porre rimedio perché se il permafrost - il terreno ghiacciato dove da millenni sono intrappolate enormi riserve di gas metano - dovesse scongelarsi, finirebbero in atmosfera enormi quantità di gas serra accelerando in modo drammatico il riscaldamento globale.

Concludendo, tra un po’ torni in Italia.

Sì, non vedo l’ora. Certo, mi servirà un po’ di tempo per abituarmi. Non sarà facile tornare a vivere ai ritmi frenetici imposti dalla città, dopo che per due mesi non ho avuto quasi nessuna interazione con il mondo.

La prima cosa che farai?

Mangiarmi una pasta cacio e pepe, la mia preferita. Poi mi farò qualche visita e delle analisi del sangue per sapere come ha reagito il mio fisico a queste latitudini, anche perché la mia alimentazione in questi due mesi non è mai stata perfetta.

Avrai avuto modi di pensare molto, anche a quello che farai dopo!

Ho meditato tanto, letto e scritto. Di sicuro con questa avventura ho messo un bel punto sul mondo artico. C’è ancora qualcosa da fare nell’artico canadese orientale, ma il grosso l’ho fatto. Poi, per quanto riguarda il futuro, il mondo è grande. Non esiste solo il freddo, magari sarà tempo di iniziare a pensare anche a qualcosina al caldo...