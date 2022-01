Omar Di Felice ci racconta il suo prossimo giro del mondo Artico

Omar Di Felice ne ha pensata un'altra delle sue . Dopo aver già realizzato alcune avventure estreme in ambiente artico (“Through the Arctic Highway”, "Canada" e “Capo Nord” 2018, “Alaska” e “Islanda” 2019), aver attraversato per primo in inverno il Deserto del Gobi in Mongolia e aver raggiunto il campo base dell’Everest , sempre in inverno (rispettivamente 2020 e 2021, traversate certificate ufficialmente anche dall’ente internazionale RHR specializzato nell’omologazione di record sportivi), questa volta la difficoltà più grande per Omar sarà data dalla distanza e dalla logistica per un viaggio che si svolgerà totalmente in ambiente artico. Saranno oltre 4.000 i km previsti da affrontare in sella , dalle piste ghiacciate delle strade lapponi, ai sentieri groenlandesi passando per le lunghe piste americane e i diversi scenari polari, che saranno teatro del primo giro del mondo artico invernale. Ovvero le tre linee di demarcazione dei confini artici (il circolo polare artico, la linea delle isoterme +10°C e la linea artica degli alberi).

Mappa del giro artico di Omar © Omar di Felice

Il percorso interesserà tutte le nazioni all’interno dei confini: si partirà con gli 800 km della traversata della Kamchatka uno dei luoghi più remoti e incontaminati all’estremo est della Russia per proseguire con gli oltre 1500 km pedalati nelle regioni della Lapponia (Russia, Finlandia, Svezia e infine Norvegia) da Murmansk a Tromso, passando attraverso i boschi della Finlandia , Rovaniemi e la tundra svedese .

Omar Di Felice © Luigi Sestili

A seguire il trasferimento alle isole Svalbard , per un’esplorazione dell’arcipelago norvegese toccando il punto più settentrionale dell’avventura, tra spettacolari scenari artici, orsi polari e le luci dell’aurora boreale a far da scenario.

Sarà quindi il turno dell’ Islanda , con l'esplorazione della penisola di Snaefellsness prima di spostare il focus sulla Groenlandia dove Omar pedalerà l’ Arctic Circle Trail , un sentiero di oltre 200 km che si snoda dal Point 66 (a 40 km da Kangerlussuaq) ai margini dell’ice cap groenlandese e il villaggio di Sisimiut.

A questo punto Omar si sposterà nel continente americano pedalando dal Canada (Whitehorse, regione dello Yukon) all’ Alaska , attraverso Fairbanks e spingendosi fin oltre la linea di demarcazione del Circolo Polare Artico, dove l’avventura terminerà ufficialmente a fine marzo. Seppur la partenza è tra pochi giorni, al telefono ci risponde una voce tranquilla, come sempre.

Come stai Omar?

Bene, è iniziato il conto alla rovescia e come sempre l’adrenalina della partenza comincia a farsi sentire. Sto facendo la conta delle cose da portare e finendo le ultime cose per l'organizzazione del viaggio. Prima della partenza, prevista per i primi di febbraio, non avrò un momento libero.

Omar Di Felice © 6Stili

Come ti è venuta l’idea del giro?

Dopo aver accumulato tante esperienze, cercavo qualcosa di particolare, sempre seguendo un filo logico e una coerenza narrativa. Ero un po' disorientato, non sapevo quello che volevo fare, poi l'illuminazione: guardando il mappamondo dall'alto ho cambiato la prospettiva e mi è venuta l’ispirazione. Dall’estremo est della Kamchatka all’Alaska. Ecco, l'avevo trovato.

Omar Di Felice, ultra cycling man © Omar Di Felice

Hai già tracciato il percorso?

Sono 4000 km tutti pedalabili. In Lapponia ci saranno strade ghiacciate, in Groenlandia sentieri e tracce battute. Cambierò tipologia di bici durante il viaggio e a Tromso mi aspetterà l'altra bici, la fat bike, che avrò spedito. Questa è una delle cose che mi mette più ansia. Spero di riuscire ad arrivare alle Svalvad con la bici adatta.

Omar Di Felice © Omar Di Felice

Che difficoltà pensi di incontrare?

Sicuramente il meteo . Ho fatto delle tappe molto lunghe, siamo dai 150, 200 km al giorno in Kamčatka, in Lapponia sui 250 km e in Groenlandia, con il ghiaccio, sui 50-60 km. Se un giorno è brutto, slitta la tempistica di 24 ore. In teoria dovrei finire a fine marzo. Ma gli imprevisti sono dietro l'angolo aumentando i chilometri e le percorrenze.

Omar Di Felice © Omar di Felice

Cosa mi dici degli animali selvaggi?

Appunto. Alle Svalbard mi seguirà una persona con la motoslitta per proteggermi dagli orsi e mi dirà dove è meglio piantare la tenda. È l’isola dove ci sono più orsi che persone. Mi seguirà 3 giorni e mezzo. Le autorità locali mi hanno messo in contatto con queste guide che fanno proprio questo di lavoro, essendoci comunque molto movimento, grazie anche alle basi di ricerca dislocate sul territorio.

Omar Di Felice © Omar di Felice

Che bici userai e come le equipaggi?

Si comincerà con la Wilier Triestina Jena, bicicletta da gravel equipaggiata con il gruppo Shimano GRX (setup meccanico), ruote Mavic Allroad SL dotate di pneumatici Continental e la possibilità di inserti chiodati, con cui affronterò la parte iniziale in Kamchatka e quella in terra lappone lungo le strade che uniranno Russia e Norvegia attraverso Finlandia e Svezia, per poi passare ad un prototipo Fat Bike. Entrambe le biciclette saranno dotate di setup di borse da bikepacking Missgrape (cui verrà affiancato uno zaino da spedizione Ferrino) mentre sulla Fat Bike verrà montata una speciale slitta dell’azienda americana Ski-Pulk sulla quale sarà possibile trasportare tutto il necessario, compresi la tenda e il sacco a pelo Ferrino con cui affrontare le lunghe e gelide notti polari tanto sulle isole Svalbard quanto sui sentieri della Groenlandia o lungo le foreste russe con temperature ben al di sotto dei -30°C / -40°C.

Back to the Arctic: Omar Di Felice © Luigi Sestili

Dove prevedi di dormire?

Mi porterò sempre la tenda, ma non ci dormirò sempre. Sicuramente in Groenlandia e in Islanda ci sono dei posti dove dovrò dormire in tenda, nei luoghi dove non c’è alternativa. Viceversa in Lapponia, e Kamchatka troverò delle guest house. Per il cibo invece faccio approvvigionamento all’inizio di ogni zona e nei villaggi. Spero di non avere problemi.

Omar Di Felice © Omar di Felice

Ti preoccupano i lunghi periodi di solitudine?

No è l’aspetto che mi preoccupa di meno. Anche se è chiaro che qui è qualcosa di estremo, le ore di luce saranno molto poche, una solitudine che anche visivamente sarà palese. E poi senza connessione internet e la possibilità di comunicare sui social.

Omar Di Felice: pedalando nel ghiaccio © Luigi Sestili

Ti porterai qualche passatempo?

Sono un grande lettore, l’unico passatempo sarà un Kindle bello carico di libri da leggere. E poi scriverò sul viaggio. Avrò sicuramente cose da raccontare.

Omar Di Felice © Omar di Felice

Hai notato che i cicloturisti del freddo sono aumentati?

Anche solo aver ispirato altre persone è una cosa mi rende orgoglioso. Come essere stato il primo. Quello che mi preoccupa un po’ è la deriva in cui si rischia di sfociare. Non deve diventare una gara a chi tocca la temperatura più bassa. Il freddo è solo una parte dell’avventura, l’altra è l’esplorazione. In questo viaggio voglio esplorare, confrontarmi con le popolazioni locali, come gli inuit, immergermi nel mondo artico e nella vita che viene fatta in quella parte di mondo così inospitale.

Omar Di Felice Glasgow © Omar di Felice

Parlaci del progetto “Bike to 1.5°C”.

Il progetto è stato lanciato nella pedalata per la COP 25 Milano-Glasgow. Nasce dalla volontà di non voler dare solo una connotazione sportiva al viaggio, ma di veicolare un messaggio attraverso la bici, che è il mezzo più ecologico. Per farlo attraverso il mio viaggio andrò a dialogare con alcuni esperti che mi aiuteranno a far vedere all’esterno quanto il cambiamento climatico va ad impattare sull’ecosistema. Voglio essere portatore di un messaggio: vedere con i propri occhi quello che sta succedendo, là dove c’è meno neve e fa più caldo. Per raccontare tutto ciò farò dei talk live con esperti e climatologi. A giorni uscirò con il calendario definitivo. In più farò delle dirette con Lonely Plenet Italia in cui racconterò gli aspetti del viaggio e l’ospitalità.

Omar Di Felice in Himalaya © Omar di Felice

Cosa ti ha lasciato il progetto Everest?

È stata un’avventura fantastica che ha significato molto. Ci ho messo del tempo a metabolizzarla. Qualche settimana fa ho finalmente pubblicato il video e riguardarlo mi ha emozionato. Ero io, la montagna, la bici e la tenda. Non ti nascondo che è stato uno dei miei viaggi preferiti.

Omar Di Felice in Himalaya © Omar di Felice

Pensavo che rifacessi qualcosa in montagna.

Ci hai preso. Ho sognato di tornare in montagna per un po’. Il Kazakhistan l’ho scartato per motivi geopolitici. Ho pensato anche di tornare in Himalaya. Ma per il momento ho messo da parte tutte quelle destinazioni. Ho messo tutto in un cassetto e piano piano arriverà il momento di aprirlo. Intanto voglio esplorare ancora il freddo, fin tanto che il cambiamento climatico mi permetterà di farlo in un certo mondo. E poi vedremo. Probabilmente con questa concluderò le mie esplorazioni al freddo e potrò dedicarmi a qualcsoa di più caldino, deserti, Africa...