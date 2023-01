Guida rapida a Omen, il nuovo agente di Valorant

Siamo appena tornati dalle spettacolari finali del Red Bull Campus Clutch , il torneo globale di Valorant dedicato agli studenti universitari, eppure già dobbiamo tornare a studiare le abilità di un nuovo agente. Ovviamente stiamo parlando di Omen, uno spettro nato da un ricordo che caccia le sue prede nelle ombre. Acceca i nemici, si teletrasporta nel campo di battaglia e lascia che la paura si nutra dei suoi avversari. Vediamo come utilizzarlo al meglio.

01 Il kit di Omen

Classe : Controllore

Q - PARANOIA

Spara all'istante un proiettile davanti a sé, riducendo per poco tempo la portata della visione di tutti i giocatori che tocca. Questo proiettile può attraversare i muri.

Costo: 300 - 1 carica

E - VELO OSCURO

Equipaggia una sfera oscura e osserva il suo indicatore di gittata. Spara per lanciare la sfera oscura nella posizione indicata, creando un globo d'ombra a lunga durata che blocca la visione. Tieni premuto il fuoco alternativo mentre miri per allontanare l'indicatore. Tieni premuto il comando dell'abilità mentre miri per avvicinare l'indicatore.

Costo: 150 - 2 cariche

C - PASSO VELATO

Equipaggia un'abilità che ti permette di muoverti furtivo tra le ombre e osserva il suo indicatore di gittata. Spara per entrare in una breve canalizzazione e teletrasportarti nella posizione indicata.

Costo : 100 - 2 cariche - 30 secondi di cooldown

X - VIANDANTE SPETTRALE

Equipaggia una mappa tattica. Spara per iniziare il teletrasporto nella posizione selezionata. Durante il teletrasporto, Omen appare come un'ombra. I nemici possono annullare il teletrasporto distruggendola.

Costo: 7 punti

02 Analisi dell'agente

Usando Passo Velato la prima cosa a cui pensare è dove andare e per quale motivo. Questa è una delle poche abilità che possono essere utilizzate prima dell'inizio del round, permettendovi di posizionarvi in luoghi strategici e inaspettati. Prima di usare Passo Velato si possono anche attendere informazioni utili a contrastare la strategia nemica o attirare gli avversari in una trappola. Gli indizi audio emessi dall'abilità si sentono solo nel luogo in cui viene attivata, quindi non abbiate paura di farvi scoprire all'uscita.

Paranoia invece può essere usata per fermare gli assalti nemici o prendere posizioni strategiche sulla mappa. Il suo impatto sulla partita è molto elevato, in quanto crea il caos per un breve momento e permette alla vostra squadra di riposizionarsi o ottenere informazioni sulla posizione dei nemici.

Omen in azione © Riot Games

Velo Oscuro è il secondo proiettile a disposizione di Omen. Emette fumo che può attraversare i muri e la maggior parte delle zone nella mappa. La sua gittata permette a Omen di filtrare zone intere, che i suoi compagni possono usare come copertura oppure come diversivo per sviare le reali intenzioni del team. Una strategia efficace è quella di usare entrambe le bombe fumogene e poi usare passo velato per spostarsi all'interno di una di esse e spingere su quella parte di mappa, ottenere informazioni sui nemici o riposizionarsi in maniera difensiva.

I giocatori di Omen dovrebbero fare molta attenzione quando si teletrasportano sulla mappa, dato che possono essere facilmente individuati da una squadra ben coordinata. È di fondamentale importanza scegliere il momento giusto per ingaggiare un combattimento, perché dovrete eliminare uno o più nemici prima ancora di essere individuati, con il rischio di trovarvi in ​​una posizione decisamente scomoda e lontana dai vostri compagni di squadra.