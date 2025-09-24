GP del Giappone 2025: info, programmazione e orari

Di proprietà della Honda - che lo ha costruito nel 1997 - il Mobility Resort Motegi ha fatto la prima comparsa nel calendario del Motomondiale durante la stagione 1999. Noto anche come "Twin Ring Motegi" per via della presenza di un tracciato ad anello in pieno stile IndyCar che interseca tramite un ponte il circuito utilizzato dal Motomondiale, il circuito giapponese sorge circondato dalle bellezze naturalistiche del distretto di Kanto. La pista giapponese misura 4,8 km di lunghezza, è caratterizzata da 8 curve a destra e da 6 curve a sinistra, da un rettilineo principale lungo 762 m e da una larghezza della sede stradale pari a 15 m. Il giro più veloce in gara lo ha fatto segnare Jorge Martin che nel corso dell'edizione 2024 della gara ha fermato il cronometro sull' 1'44"461, mentre lo scorso anno a vincere in Giappone è stato Pecco Bagnaia, primo al traguardo davanti al già citato Martin e a Enea Bastianini.