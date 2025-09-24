GP del Giappone 2025: info, programmazione e orari

Sarà l'asfalto del Mobility Resort Motegi a fare da scenario al diciassettesimo appuntamento stagionale del Motomondiale. MotoGP, Moto2 e Moto3 riaccendono i loro motori dopo un fine settimana di pausa, sbarcando nel Paese del Sol Levante per un appuntamento che potrebbe consegnare tra le mani di Marc Marquez il suo 7° titolo iridato nella classe regina. Al #93, che arriverà in Giappone con 182 lunghezze di vantaggio nei confronti di Alex Marquez, basterà terminare il weekend con un margine di 185 punti su suo fratello per riagguantare quel Mondiale che gli sfugge ormai dal 2019. In attesa di scoprire se il Cabroncito riuscirà o meno a laurearsi nuovamente Campione del Mondo di MotoGP, ecco tutte le info sul fine settimana del Gran Premio del Giappone 2025.
Le info sul GP del Giappone 2025 di MotoGP
Di proprietà della Honda - che lo ha costruito nel 1997 - il Mobility Resort Motegi ha fatto la prima comparsa nel calendario del Motomondiale durante la stagione 1999. Noto anche come "Twin Ring Motegi" per via della presenza di un tracciato ad anello in pieno stile IndyCar che interseca tramite un ponte il circuito utilizzato dal Motomondiale, il circuito giapponese sorge circondato dalle bellezze naturalistiche del distretto di Kanto. La pista giapponese misura 4,8 km di lunghezza, è caratterizzata da 8 curve a destra e da 6 curve a sinistra, da un rettilineo principale lungo 762 m e da una larghezza della sede stradale pari a 15 m. Il giro più veloce in gara lo ha fatto segnare Jorge Martin che nel corso dell'edizione 2024 della gara ha fermato il cronometro sull'1'44"461, mentre lo scorso anno a vincere in Giappone è stato Pecco Bagnaia, primo al traguardo davanti al già citato Martin e a Enea Bastianini.
Orari e programmazione TV del GP del Giappone 2025 di MotoGP
Il weekend del GP del Giappone di MotoGP verrà trasmesso integralmente in diretta da Sky Sport MotoGP e NOW TV, con TV8 che proporrà live le qualifiche delle tre classi e la Sprint Race della MotoGP e in differita le gare della domenica di tutte le classi. Ecco di seguito gli orari del fine settimana:
Venerdì 26 settembre
- 2:00 - 2:35 -> FP1 Moto3 | diretta su Sky Sport MotoGP e NOW TV
- 2:50 - 3:30 -> FP1 Moto2 | diretta su Sky Sport MotoGP e NOW TV
- 3:45 - 4:30 -> FP1 MotoGP | diretta su Sky Sport MotoGP e NOW TV
- 6:15 - 6:50 -> FP2 Moto3 | diretta su Sky Sport MotoGP e NOW TV
- 7:05 - 7:45 -> FP2 Moto2 | diretta su Sky Sport MotoGP e NOW TV
- 8:00 - 9:00 -> P MotoGP | diretta su Sky Sport MotoGP e NOW TV
Sabato 27 settembre
- 1:40 -- 2:10 -> FP3 Moto3 | diretta su Sky Sport MotoGP e NOW TV
- 2:25 - 2:55 -> FP3 Moto2 | diretta su Sky Sport MotoGP e NOW TV
- 3:10 - 3:40 -> FP2 MotoGP | diretta su Sky Sport MotoGP e NOW TV
- 3:50 - 4:30 -> Qualifiche MotoGP | diretta su Sky Sport MotoGP, NOW TV e TV8
- 5:50 - 6:30 -> Qualifiche Moto3 | diretta su Sky Sport MotoGP, NOW TV e TV8
- 6:45 - 7:25 -> Qualifiche Moto2 | diretta su Sky Sport MotoGP, NOW TV e TV8
- 8:00 -> Sprint MotoGP | diretta su Sky Sport MotoGP, NOW TV e TV8
Domenica 28 settembre
- 2:40 - 2:50 -> Warm-Up MotoGP | diretta su Sky Sport MotoGP e NOW TV
- 4:00 -> Gara Moto3 | diretta su Sky Sport MotoGP e NOW TV, differita su TV8 alle 11:00
- 5:15 -> Gara Moto2 | diretta su Sky Sport MotoGP e NOW TV, differita su TV8 alle 12:20
- 7:00 -> Gara MotoGP | diretta su Sky Sport MotoGP e NOW TV, differita su TV8 alle 14:00