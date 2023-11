GP Abu Dhabi 2023 F1: info, programmazione e orari

A fare da scenario all’ultimo appuntamento del Campionato del Mondo 2023 di F1 sarà, come anticipato in apertura di articolo, il nastro d’asfalto del Yas Marina Circuit. Comparso nel calendario della Formula 1 a partire dal 2009, il tracciato degli Emirati Arabi Uniti è lungo 5,281 km e, per percorrere i 306,183 km previsti per il Gran Premio di Abu Dhabi, i piloti dovranno completare 58 giri. Dopo le modifiche effettuate al layout del tracciato prima dell’indimenticabile edizione 2021 il Yas Marina Circuit risulta composto da 16 curve - delle quali 6 a sinistra e 10 a destra -, mentre sono rimaste due le zone DRS presenti in pista. La prima area di attivazione all’ala mobile si trova sul lunghissimo rettilineo che da Curva 5 conduce a Curva 6 (con il Detection Point situato poco dopo l’uscita di Curva 4), mentre la seconda zona DRS è sull’allungo che da Curva 8 porta fino a Curva 9, con il Detection Point piazzato in uscita di Curva 7. Il posizionamento tanto delle zone DRS quanto dei Detection Point regala spesso spettacolo in quel di Yas Marina: non è raro infatti vedere chi ha compiuto il sorpasso nel primo rettilineo subire - sull’allungo immediatamente successivo - il controsorpasso da parte del proprio diretto avversario.