GP Abu Dhabi 2024 F1: info, programmazione e orari

& Co. affronteranno il loro ultimo weekend di gara di questo 2024 prima di dare il via alla pausa invernale che si protrarrà fino a febbraio. Gli occhi di tutti gli appassionati del Circus saranno puntati con particolare attenzione sul duello che sta infiammando la classifica costruttori:

Un giro del circuito che sorge nelle immediate vicinanze della capitale degli Emirati Arabi Uniti, dopo l'intervento che ne ha profondamente rinnovato il layout prima dell'edizione 2021, è lungo 5,218 km. I piloti, dunque, dovranno completare 58 giri per percorrere i 306,183 km previsti per questo GP.

Un giro del circuito che sorge nelle immediate vicinanze della capitale degli Emirati Arabi Uniti, dopo l'intervento che ne ha profondamente rinnovato il layout prima dell'edizione 2021, è lungo 5,218 km. I piloti, dunque, dovranno completare 58 giri per percorrere i 306,183 km previsti per questo GP.