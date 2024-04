GP Americhe 2024 MotoGP: info, programmazione e orari

Comparso per la prima volta nel calendario del Motomondiale durante la stagione 2013, il Circuit of The Americas di Austin è uno degli appuntamenti più attesi dell'intera stagione. Disegnato dallo studio che fa capo a Hermann Tilke, arcinoto ingegnere che da anni si occupa del design di moltissimi tracciati, il CoTA è un circuito che condensa al proprio interno le caratteristiche principali di alcune delle più famose piste del mondo. Tratti caratterizzati da ampi curvoni a elevata velocità di percorrenza si alternano a lunghi rettilinei e a sezioni più lente e guidate, dando vita a un layout assolutamente particolare. Un giro di pista del Circuit of The Americas, un tracciato caratterizzato da ben 41 m di variazione altimetrica e da 20 curve ( 9 a destra e 11 a sinistra ), è lungo 5,51 km. Il rettilineo più lungo misura addirittura 1,2 km e il circuito, la cui sede stradale è larga 15 m, viene viene affrontato dai piloti in senso antiorario. Il Gran Premio delle Americhe della MotoGP si disputerà su una distanza di 20 giri (pari a 110,26 km in totale), mentre Moto2 e Moto3 per completare la propria gara dovranno portare a termine rispettivamente 16 e 14 passaggi. Il record sul giro in gara appartiene ad Alex Rins, che nel 2023 ha fermato il cronometro sul 2'03"126, con la passata edizione del GP delle Americhe che è stata vinta proprio da Rins, transitato sotto la bandiera a scacchi davanti a Luca Marini e Fabio Quartararo .