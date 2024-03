GP Arabia Saudita 2024 F1: info, programmazione e orari

previsti in gara, piloti e monoposto avranno percorso in totale

Palcoscenico del secondo atto del campionato sarà il velocissimo Jeddah Corniche Circuit, un tracciato che ha debuttato nel calendario del Circus nel corso della stagione 2021. Composto da 27 curve ( 16 a sinistra e 11 a destra ), il tracciato saudita misura 6,174 km di lunghezza e dunque, al termine dei 50 giri previsti in gara, piloti e monoposto avranno percorso in totale 308,45 km.

In occasione del GP d’Arabia Saudita di Formula 1 Pirelli ha messo a disposizione di team e piloti le Hard C2, le Medium C3 e le Soft C4, ovverosia le mescole intermedie della gamma 2024. Le previsioni meteo invece, nel momento in cui viene scritto l'articolo, parlano di un clima soleggiato con temperature massime nell’ordine dei 28°.

