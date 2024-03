GP Australia 2024 F1: info, programmazione e orari

Terruzzi Racconta: piloti d'Arabia Piloti, strana gente, diceva qualcuno. Lo si è visto in Arabia, in un weekend in cui un 18enne esordiente ha stupito tutti al volante di una Ferrari, un tricampione del mondo ha continuato a dominare come se niente fosse, e qualcun altro forse ha rimesso in discussione il suo futuro in Formula 1, nonostante papà. Parte da qui la nuova puntata del podcast più birichino del Circus, che, tra un boero e un pilota scomparso, si allunga poi a ricordare leggende come Jim Clark e Juan Manuel Fangio.