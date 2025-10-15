GP d'Australia 2025: info, programmazione e orari

Saranno i saliscendi e i curvoni veloci del circuito di Phillip Island a fare da scenario al diciannovesimo appuntamento stagionale del Motomondiale. MotoGP, Moto2 e Moto3 sono pronte ad accendere nuovamente i motori per il primo atto del penultimo back-to-back di questo Mondiale 2025 che si avvia pian piano verso la propria conclusione. In gioco restano solamente le vittorie di tappa: con Ducati che anche quest'anno ha fatto incetta di titoli e con Marc Marquez - assente in Australia a causa dell'infortunio rimediato in Indonesia - già Campione del Mondo piloti, solamente le posizioni dalla seconda in giù restano ancora da assegnare definitivamente. Nell'attesa di scoprire chi avrà la meglio su una delle piste più belle e affascinanti dell'intero Motomondiale, andiamo insieme alla scoperta di tutte le info sul fine settimana del Gran Premio d'Australia 2025 della MotoGP.
Le info sul GP d'Australia 2025 di MotoGP
La storia del tracciato di Phillip Island affonda le proprie radici addirittura nei primi decenni del secolo scorso. Risalgono infatti agli anni '20 alcune gare automobilistiche tenutesi su quelle che all'epoca erano delle semplici strade pubbliche collegate tra di loro, ed è invece datata 1931 la prima gara di motociclette sull'isola. Un tracciato permanente venne realizzato solamente nel 1956, ma dopo alterne vicende cadde in disuso tra la fine degli anni '70 e gli inizi degli anni '80. Una volta riportato a nuovo splendore e dopo avere ospitato il Motomondiale nel 1989 e nel 1990, Phillip Island è diventato una presenza pressoché costante del calendario a partire dal 1997. Teatro di alcune delle gare più epiche che la storia del motociclismo ricordi e universalmente riconosciuto come uno dei tracciati più belli dell'intera stagione, quella australiana è una pista lunga 4,45 km e composta da cinque curve a destra, sette curve a sinistra e da un rettilineo principale lungo 900 m. Il GP d'Australia della MotoGP si disputerà su una distanza di 27 giri (pari a 120,1 km), mentre Moto2 e Moto3 si sfideranno rispettivamente su una distanza di 23 e 21 passaggi. Il record per il giro più veloce in gara appartiene a Marc Marquez, che nel 2024 ha fermato il cronometro sull'1'27"765, e sempre il #93 ha vinto la passata edizione del GP d'Australia tagliando il traguardo davanti a Jorge Martin e Pecco Bagnaia.
Orari e programmazione TV del GP d'Australia 2025 di MotoGP
Il weekend del GP d'Australia di MotoGP verrà trasmesso integralmente in diretta esclusiva da Sky Sport MotoGP e NOW TV, con TV8 che proporrà live le qualifiche delle tre classi e la Sprint Race della MotoGP e in differita le gare della domenica di tutte le classi. Ecco di seguito gli orari del fine settimana:
Venerdì 17 ottobre
- 00:00 - 00:35 -> FP1 Moto3 | diretta su Sky Sport MotoGP e NOW TV
- 00:50 - 1:30 -> FP1 Moto2 | diretta su Sky Sport MotoGP e NOW TV
- 01:45 - 02:30 -> FP1 MotoGP | diretta su Sky Sport MotoGP e NOW TV
- 04:15 - 04:50 -> FP2 Moto3 | diretta su Sky Sport MotoGP e NOW TV
- 05:05 - 05:45 -> FP2 Moto2 | diretta su Sky Sport MotoGP e NOW TV
- 06:00 - 07:00 -> P MotoGP | diretta su Sky Sport MotoGP e NOW TV
Sabato 18 ottobre
- 23:40 (di venerdì 18 ottobre) - 00:10 -> FP3 Moto3 | diretta su Sky Sport MotoGP e NOW TV
- 00:25 - 00:55 -> FP3 Moto2 | diretta su Sky Sport MotoGP e NOW TV
- 01:10 - 01:40 -> FP2 MotoGP | diretta su Sky Sport MotoGP e NOW TV
- 01:50 - 02:30 -> Qualifiche MotoGP | diretta su Sky Sport MotoGP, NOW TV e TV8
- 03:45 - 04:25 -> Qualifiche Moto3 | diretta su Sky Sport MotoGP, NOW TV e TV8
- 04:40 - 5:20 -> Qualifiche Moto2 | diretta su Sky Sport MotoGP, NOW TV e TV8
- 06:00 -> Sprint MotoGP | diretta su Sky Sport MotoGP, NOW TV e TV8
Domenica 19 ottobre
- 00:40 - 00:50 -> Warm Up MotoGP | diretta su Sky Sport MotoGP e NOW TV
- 02:00 -> Gara Moto3 | diretta su Sky Sport MotoGP e NOW TV, differita su TV8 alle 11:00
- 03:15 -> Gara Moto2 | diretta su Sky Sport MotoGP e NOW TV, differita su TV8 alle 12:15
- 05:00 -> Gara MotoGP | diretta su Sky Sport MotoGP e NOW TV, differita su TV8 alle 14:00