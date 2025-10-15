GP d'Australia 2025: info, programmazione e orari

La storia del tracciato di Phillip Island affonda le proprie radici addirittura nei primi decenni del secolo scorso. Risalgono infatti agli anni '20 alcune gare automobilistiche tenutesi su quelle che all'epoca erano delle semplici strade pubbliche collegate tra di loro, ed è invece datata 1931 la prima gara di motociclette sull'isola. Un tracciato permanente venne realizzato solamente nel 1956, ma dopo alterne vicende cadde in disuso tra la fine degli anni '70 e gli inizi degli anni '80. Una volta riportato a nuovo splendore e dopo avere ospitato il Motomondiale nel 1989 e nel 1990, Phillip Island è diventato una presenza pressoché costante del calendario a partire dal 1997. Teatro di alcune delle gare più epiche che la storia del motociclismo ricordi e universalmente riconosciuto come uno dei tracciati più belli dell'intera stagione, quella australiana è una pista lunga 4,45 km e composta da cinque curve a destra, sette curve a sinistra e da un rettilineo principale lungo 900 m. Il GP d'Australia della MotoGP si disputerà su una distanza di 27 giri (pari a 120,1 km), mentre Moto2 e Moto3 si sfideranno rispettivamente su una distanza di 23 e 21 passaggi. Il record per il giro più veloce in gara appartiene a Marc Marquez, che nel 2024 ha fermato il cronometro sull' 1'27"765, e sempre il #93 ha vinto la passata edizione del GP d'Australia tagliando il traguardo davanti a Jorge Martin e Pecco Bagnaia.