GP Austria 2024 F1: info, programmazione e orari

Secondo i dati di Brembo il Red Bull Ring è un circuito mediamente impegnativo per i freni, con un indice di difficoltà pari a 3 in una scala che va da 1 a 5. I piloti trascorreranno il 15% del tempo sul giro con il pedale del freno pigiato, con gli impianti frenanti che verranno messi particolarmente a dura prova dalla staccata di Curva 3: lì le monoposto passeranno da 313 km/h a 81 km/h percorrendo 114 m in 2”52, mentre i piloti eserciteranno 142 kg di pressione sul pedale del freno subendo una decelerazione di 4,6 G. Il record sul giro in gara lo ha siglato Carlos Sainz, che nel 2020 ha fermato il cronometro sull’1’05”619, mentre la scorsa edizione del Gran Premio d’Austria è stata vinta da Max Verstappen, primo al traguardo davanti a Charles Leclerc e a Sergio Perez.

Secondo i dati di Brembo il Red Bull Ring è un circuito mediamente impegnativo per i freni, con un indice di difficoltà pari a 3 in una scala che va da 1 a 5. I piloti trascorreranno il 15% del tempo sul giro con il pedale del freno pigiato, con gli impianti frenanti che verranno messi particolarmente a dura prova dalla staccata di Curva 3: lì le monoposto passeranno da 313 km/h a 81 km/h percorrendo 114 m in 2”52, mentre i piloti eserciteranno 142 kg di pressione sul pedale del freno subendo una decelerazione di 4,6 G. Il record sul giro in gara lo ha siglato Carlos Sainz, che nel 2020 ha fermato il cronometro sull’1’05”619, mentre la scorsa edizione del Gran Premio d’Austria è stata vinta da Max Verstappen, primo al traguardo davanti a Charles Leclerc e a Sergio Perez.

Secondo i dati di Brembo il Red Bull Ring è un circuito mediamente impegnativo per i freni, con un indice di difficoltà pari a 3 in una scala che va da 1 a 5. I piloti trascorreranno il 15% del tempo sul giro con il pedale del freno pigiato, con gli impianti frenanti che verranno messi particolarmente a dura prova dalla staccata di Curva 3: lì le monoposto passeranno da 313 km/h a 81 km/h percorrendo 114 m in 2”52, mentre i piloti eserciteranno 142 kg di pressione sul pedale del freno subendo una decelerazione di 4,6 G. Il record sul giro in gara lo ha siglato Carlos Sainz, che nel 2020 ha fermato il cronometro sull’1’05”619, mentre la scorsa edizione del Gran Premio d’Austria è stata vinta da Max Verstappen, primo al traguardo davanti a Charles Leclerc e a Sergio Perez.