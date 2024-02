GP Bahrain 2024 F1: info, programmazione e orari

Terruzzi racconta: giù di test Rieccoci qui, pronti per il Mondiale 2024 che parte il 2 marzo dal Bahrain. Format rinnovato per il podcast più sbarazzino del paddock, con una scansione in rubriche più ritmata, qualche nuovo giochino, e un ampio spazio dedicato a ricordi e aneddoti (la sapete quella dello sciopero di inizio stagione?), in una prima puntata che si concentra, ovviamente, anche su quanto visto nei test andati in scena sul circuito di Sakhir: dalla speranza ritrovata in casa Ferrari, ai molti interrogativi sull'annata di piloti come Sainz ed Hamilton,che sanno di essere all'ultimo ballo con le loro attuali scuderie, fino alla sensazione che, nonostante tutto, la nuova stagione in pista possa replicare quanto visto nel 2023. Buon ascolto!

A fornire le risposte che tutti gli appassionati di Formula 1 stanno cercando da giorni provvederà il Gran Premio del Bahrain. Teatro del round di apertura della stagione 2024 di F1 saranno i 5,412 km del Sakhir International Circuit, l’impianto che sorge nei pressi di Manama, capitale del Bahrain. Nel corso del GP del Bahrain piloti e vetture dovranno completare 57 giri, percorrendo complessivamente 308,238 km in un circuito composto da 15 curve, delle quali 9 a destra e 6 a sinistra. Così come nel 2023, saranno tre le zone DRS previste per il Gran Premio del Bahrain di F1: la prima area di utilizzo dell’ala mobile sarà posizionata sul rettilineo che da Curva 3 va fino a Curva 4, la seconda sarà tra Curva 10 e Curva 11 e la terza troverà invece posto sul rettifilo di partenza e arrivo. Tre saranno anche i Detection Point - posizionati rispettivamente prima dell’ingresso di Curva 1, di Curva 9 e di Curva 14 - mentre saranno Hard C1, Medium C2 e Soft C3 le mescole slick messe a disposizione da Pirelli per il GP del Bahrain.

