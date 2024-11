GP della Solidarietà di Barcellona 2024: info, programmazione e orari

del Motomondiale. MotoGP, Moto2 e Moto3 torneranno ad accendere i loro motori a poco meno di due settimane di distanza dal round malese, concludendo a Barcellona un campionato che avrebbe originariamente dovuto chiudersi a Valencia. L'asfalto del Montmelò, chiamato nuovamente in causa dopo il round di maggio per via delle

Sarà l'asfalto del Circuit de Catalunya a fare da scenario al ventesimo e ultimo appuntamento stagionale del Motomondiale. MotoGP, Moto2 e Moto3 torneranno ad accendere i loro motori a poco meno di due settimane di distanza dal round malese, concludendo a Barcellona un campionato che avrebbe originariamente dovuto chiudersi a Valencia. L'asfalto del Montmelò, chiamato nuovamente in causa dopo il round di maggio per via delle alluvioni che hanno colpito Valencia e dintorni, sarà testimone del round che deciderà il Mondiale di MotoGP: Jorge Martin e Pecco Bagnaia arrivano a Barcellona con lo spagnolo in vantaggio di 24 lunghezze, ma con 37 punti ancora a disposizione la matematica concede all'italiano la chance di credere nella rimonta. Ecco tutto quello che c'è da sapere sul fine settimana del Gran Premio della Solidarietà di Barcellona 2024 della MotoGP.

Sarà l'asfalto del Circuit de Catalunya a fare da scenario al ventesimo e ultimo appuntamento stagionale del Motomondiale. MotoGP, Moto2 e Moto3 torneranno ad accendere i loro motori a poco meno di due settimane di distanza dal round malese, concludendo a Barcellona un campionato che avrebbe originariamente dovuto chiudersi a Valencia. L'asfalto del Montmelò, chiamato nuovamente in causa dopo il round di maggio per via delle alluvioni che hanno colpito Valencia e dintorni, sarà testimone del round che deciderà il Mondiale di MotoGP: Jorge Martin e Pecco Bagnaia arrivano a Barcellona con lo spagnolo in vantaggio di 24 lunghezze, ma con 37 punti ancora a disposizione la matematica concede all'italiano la chance di credere nella rimonta. Ecco tutto quello che c'è da sapere sul fine settimana del Gran Premio della Solidarietà di Barcellona 2024 della MotoGP.