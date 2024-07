GP Belgio 2024 F1: info, programmazione e orari

Nata addirittura negli anni '20 del ventesimo secolo, quella belga è una pista che dal momento della sua nascita ha subito numerose modifiche al proprio layout. Accorciata di circa 7 km rispetto alla sua configurazione originaria, Spa-Francorchamps ha assunto l'attuale layout solamente a partire dai primi anni 2000, quando i cambiamenti apportati all'ultima parte del terzo settore e alla prima curva ne hanno assestato la lunghezza complessiva a 7,004 km. Il tracciato belga è il più lungo dell'intero Mondiale di Formula 1, è composto da 9 curve a destra e 10 a sinistra e dovrà essere percorso per 44 giri per completare i 308,052 km complessivamente previsti per questo GP.

Secondo i dati forniti da Brembo, Spa è un circuito piuttosto impegnativo per gli impianti frenanti: il tracciato belga si è guadagnato un indice di difficoltà di 4 in una scala da 1 a 5, nonostante i piloti debbano ricorrere a pinze e dischi del fornitore italiano solamente per il 13% del tempo complessivo di gara. La staccata di Les Combes sarà la più impegnativa per i freni: lì le monoposto passeranno da 320 km/h a 167 km/h percorrendo 99 m in 1”62, con i piloti che subiranno invece una decelerazione di 4,5 G esercitando un carico di 135 kg sul pedale del freno.

