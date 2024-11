GP Brasile 2024 F1: info, programmazione e orari

Sarà tra le curve dell’Autodromo José Carlos Pace che andrà in scena il 21° e terzultimo atto del Campionato del Mondo 2024 di Formula 1. A Interlagos, su quello che è uno dei tracciati più famosi dell'intero calendario del Circus, le venti monoposto più veloci del mondo scenderanno in pista per l’ultimo appuntamento di questo triplo back-to-back americano.

Le info sul GP del Brasile 2024 di F1

Sito in una delle zone periferiche di San Paolo, l'Autodromo José Carlos Pace di Interlagos è stato inaugurato nell'ormai lontano 1940. Un giro di pista del tracciato brasiliano è lungo 4,309 km, e al termine dei 71 giri previsti durante il GP i piloti avranno complessivamente percorso 305,879 km. Il layout molto tortuoso del circuito è caratterizzato da 10 curve a sinistra e 5 curve a destra e, come accaduto nel 2023, da due zone DRS, ciascuna munita del proprio Detection Point. La prima area di attivazione dell'ala mobile sarà sulla "Reta Oposta" (il rettilineo che collega Curva 3 a Curva 4) con il Detection Point posizionato in percorrenza della "S do Senna", mentre la seconda zona DRS sarà sul rettifilo di partenza e arrivo con il Detection Point piazzato in uscita di Curva 13.

Secondo i dati forniti da Brembo quello di Interlagos è un circuito mediamente stressante per gli impianti frenanti: si trascorrono infatti circa 11" al giro con il pedale del freno pigiato, e la staccata più impegnativa per pinze e dischi è quella di Curva 1. Il record sul giro in gara a Interlagos appartiene a Valtteri Bottas, che nel 2018 ha fermato il cronometro sull'1'10"540, mentre la passata edizione del GP del Brasile ha visto trionfare Max Verstappen davanti a Lando Norris e Fernando Alonso.

Per il weekend del Gran Premio del Brasile Pirelli ha messo a disposizione di team e piloti le mescole Hard C3, Medium C4 e Soft C5, le più morbide tra quelle disponibili nella propria gamma. Grandi incognite saranno rappresentate tanto dal nuovo asfalto - steso lungo tutti i 4,309 km della pista - quanto dal meteo, in passato già grande protagonista di moltissime edizioni della corsa. Le previsioni parlano infatti di un clima soleggiato solamente per la giornata di venerdì, mentre per il sabato e per la domenica è prevista una possibilità di pioggia che potrebbe fare entrare in gioco anche Intermedie e Full Wet.

Orari e programmazione TV del GP del Brasile 2024 di F1

Il Gran Premio del Brasile sarà trasmesso integralmente in diretta da Sky Sport F1 HD e da NOW TV, mentre TV8 proporrà in diretta Qualifiche Sprint e Sprint Race mentre in differita le Qualifiche e il GP. Ecco tutti gli orari del fine settimana.

Venerdì 1 novembre

15:30 – 16:30 -> FP1 | diretta su Sky Sport F1 e NOW TV

19:30 – 20:14 -> Qualifiche Sprint | diretta su Sky Sport F1, NOW TV e TV8

Sabato 2 novembre

15:00 -> Sprint Race | diretta su Sky Sport F1, NOW TV e TV8

19:00 -> Qualifiche | diretta su Sky Sport F1 e NOW TV, differita su TV8 dalle 21:30

Domenica 3 novembre

18:00 -> GP del Brasile | diretta su Sky Sport F1 e NOW TV, differita su TV8 dalle 21:30