GP Canada 2024 F1: info, programmazione e orari

Pirelli per il Gran Premio del Canada ha messo a disposizione di team e piloti le Hard C3, le Medium C4 e le Soft C5, le mescole utilizzate a Miami e Monte Carlo - nonché quelle più morbide della gamma - che a Montreal dovranno vedersela con una grande evoluzione della pista e con un nuovo asfalto. Ovviamente presenti saranno anche le Intermedie e le Full Wet che, stando a quanto raccontato dalle previsioni meteo nel momento in cui l'articolo viene scritto, potrebbero dover essere utilizzate in tutti e tre i giorni del weekend: si parla infatti di precipitazioni per tutto l'arco del fine settimana, con temperature medie nell'ordine dei 21°.