GP Catalogna 2024 MotoGP: info, programmazione e orari

Inaugurato nel 1991 al termine di lavori durati tre anni, il Circuit de Catalunya è uno dei tracciati europei più famosi del mondo. Palcoscenico tanto degli appuntamenti del Motomondiale quanto di quelli della Formula 1, la pista che sorge a soli 20 km dalla città di Barcellona è presenza costante nel calendario della massima serie motociclistica dal 1992. Inizialmente figurante come Gran Premio d'Europa, la gara che si corre sull'asfalto dell'impianto del Montmelò assunse la denominazione di GP di Catalogna - quella che ancora oggi mantiene - solamente a partire dal 1996. Un giro di pista dell'impianto spagnolo, il cui layout è caratterizzato da 8 curve a destra e 6 a sinistra, è lungo 4,66 km. Il rettilineo più lungo misura 1.047 metri, mentre la sede stradale è larga 12 m, 1 m in meno rispetto a quella del Circuito Bugatti. Il Gran Premio di Catalogna della MotoGP si disputerà su una distanza di 24 giri (pari a 111,77 km in totale), mentre Moto2 e Moto3 per completare la propria gara dovranno portare a termine rispettivamente 21 e 18 passaggi. Il record sul giro in gara appartiene a Johann Zarco, che nel 2021 ha fermato il cronometro sull' 1'39"939, con la passata edizione del GP di Francia che è stata invece vinta da Aleix Espargaro, transitato sotto la bandiera a scacchi davanti al compagno di squadra Maverick Vinales e a Jorge Martin.