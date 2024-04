GP Cina 2024 F1: info, programmazione e orari

Sono trascorsi cinque anni dall'ultima volta in cui la F1 ha fatto tappa in Cina, tra le curve e i cordoli dello Shanghai International Circuit. L’impianto, che sorge nei pressi della periferia della mastodontica città di cui porta il nome, si prepara a riaccogliere nuovamente il Circus per la prima volta dal 2019: è infatti da quel dì, per via del COVID e delle ulteriori complicazioni da esso derivate, che la Formula 1 non torna nella Terra del Dragone.

01 Le info sul GP della Cina 2024 di F1

Lo Shanghai International Circuit, il cui disegno è scaturito dalla matita dello studio di progettazione che fa capo a Hermann Tilke, è stato inserito nel calendario della Formula 1 dalla stagione 2004 in poi. Un giro della pista composta da 16 curve (delle quali 9 a destra e 7 a sinistra) è lungo 5,451 km, e al termine dei 56 giri passaggi per il GP di Cina i piloti avranno percorso un totale di 305,066 km. Saranno due le zone DRS, ciascuna delle quali dotata del proprio Detection Point: la prima zona sarà sull’interminabile rettilineo che da Curva 13 conduce fino a Curva 14 (con il Detection Point posizionato in ingresso di Curva 12), mentre la seconda sarà all’altezza del rettifilo di partenza/arrivo con il Detection Point posizionato invece in ingresso di Curva 16. Il record sul giro in gara appartiene a Michael Schumacher, che nel 2004 ha fermato il cronometro sull’1’32”238, mentre l’edizione 2019 ha visto trionfare Lewis Hamilton davanti a Valtteri Bottas e Sebastian Vettel.

Pirelli in occasione del Gran Premio della Cina metterà a disposizione di team e piloti le Hard C2, le Medium C3 e le Soft C4, vale a dire le mescole centrali della propria gamma 2024. Ovviamente presenti saranno anche le Intermedie e le Full Wet che, stando al meteo, potrebbero tornare decisamente utili in quel della Cina. Secondo le previsioni ci sarebbero infatti possibilità di pioggia in tutti e tre i giorni del weekend, con le precipitazioni che potrebbero dunque rappresentare una complicazione in più per squadre e piloti già alle prese con una pista "green", un asfalto completamente nuovo e un format... diverso dal solito.

Il fine settimana del GP della Cina sarà infatti il primo della stagione 2024 con il format Sprint, modificato nel corso dell'inverno e verosimilmente pronto a complicare il weekend dei protagonisti del Circus. Secondo il nuovo programma, al venerdì in cui verranno disputate le FP e le qualifiche della Sprint Race faranno seguito il sabato con la Sprint Race a precedere le qualifiche del GP e la domenica con la gara vera e propria.

02 Orari e programmazione tv del GP della Cina 2024 di F1

L’intero weekend del Gran Premio della Cina sarà trasmesso in diretta esclusiva da Sky Sport F1 e NOW TV, mentre TV8 proporrà in diretta Sprint Qualifying e Sprint Race e in differita le qualifiche e il GP. Ecco tutti gli orari del fine settimana:

Venerdì 19 aprile

05:30 - 06:30 -> FP | diretta su Sky Sport F1 e NOW TV

09:30 - 10:14 -> Sprint Qualifying | diretta su Sky Sport F1, NOW TV e TV8

Sabato 20 aprile

05:30 -> Sprint Race | diretta su Sky Sport F1, NOW TV e TV8

09:00 - 10:00 -> Qualifiche | diretta su Sky Sport F1 e NOW TV, differita su TV8 alle 12:00

Domenica 21 aprile

09:00 -> GP della Cina | diretta su Sky Sport F1 e NOW TV, differita su TV8 alle 14:00