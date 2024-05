GP Emilia Romagna 2024 F1: info, programmazione e orari

per la prima volta in questa stagione 2024. A fare da palcoscenico al Circus per il suo

I piloti della Formula 1 torneranno sul “piccolo Nürburgring” a due anni di distanza dall’ultima volta, dato che nel 2023 la F1 era stata costretta a cancellare l’evento a causa delle alluvioni che avevano colpito la regione. Si tornerà dunque a correre lungo i 4,909 km del circuito intitolato al Drake e a suo figlio, un tracciato che nel suo layout attuale è composto da 19 curve (10 a sinistra e 9 a destra). Occorreranno 63 giri per percorrere i 309,049 km previsti per questo Gran Premio e, su una pista decisamente stretta e tortuosa, ci sarà posto per una sola zona DRS: l’unica area di attivazione dell'ala si troverà sul rettilineo di partenza/arrivo, con il Detection Point che sarà invece piazzato nell'allungo che dalla Variante Alta porta alla Rivazza 1. Il record sul giro in gara appartiene a Lewis Hamilton, che nel 2020 ha fermato il cronometro sull’ 1’15”484, mentre l’edizione 2022 è stata vinta da Max Verstappen, transitato sotto la bandiera a scacchi davanti al compagno di squadra Sergio Perez e alla McLaren di Lando Norris.