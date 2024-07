GP Germania 2024 MotoGP: info, programmazione e orari

in occasione del GP di Gran Bretagna. Ecco dunque tutto quello che c'è da sapere sul fine settimana del

Costruito nel 1996 nei pressi della città tedesca di Chemnitz, sede di numerose corse automobilistiche e motociclistiche sin dal 1920, il tortuoso circuito tedesco ha ospitato il primo Gran Premio della sua storia nel 1998. Sottoposto ad alcuni interventi di ammodernamento nel 2001, quello del Sachsenring è un tracciato lungo appena 3,67 km, composto da sole 3 curve a destra e ben 10 curve a sinistra, largo 12 m e con il più lungo dei rettilinei che misura 700 m. Il Gran Premio di Germania di MotoGP si disputerà su una distanza di 30 giri (pari a 110,13 km totali), mentre Moto2 e Moto3 per completare la propria gara dovranno portare a termine rispettivamente 25 e 23 passaggi. Il record sul giro in gara appartiene a Johann Zarco, che nel 2022 ha fermato il cronometro sull' 1'21"225, mentre l'edizione 2023 del GP di Germania è stata vinta da Jorge Martin, primo al traguardo davanti a Francesco Bagnaia e all'appena citato Johann Zarco.

