GP Giappone 2024 F1: info, programmazione e orari

Sono trascorse meno di due settimane dal GP d’Australia e dalla doppietta firmata dalla Scuderia Ferrari, e la Formula 1 è pronta a scendere nuovamente in pista. A fare da palcoscenico al quarto appuntamento della lunghissima stagione 2024 sarà lo spettacolare tracciato di Suzuka, pronto a ospitare il Circus con molto anticipo rispetto al solito. Solitamente piazzato nella seconda metà del Mondiale, quello di quest'anno sarà invece il primo Gran Premio del Giappone nella storia della F1 a disputarsi in primavera, ad appena sei mesi di distanza dall’edizione precedente.

Terruzzi Racconta: Australia, il mondo sottosopra Tanto corsero che, alla fine, arrivò il giorno. Il giorno in cui l'infallibile Red Bull e l'imbattibile Verstappen hanno dovuto alzare bandiera bianca, e lasciare spazio agli altri. Nello specifico, la Ferrari, protagonista di una doppietta che rilancia le ambizioni mondiali della rossa, ma anche qualche interrogativo sulle scelte di Maranello, in materia di piloti. Il miracolo di Sainz, vincente a sole due settimane dall'operazione di appendicite, è il punto di partenza della nuova puntata del podcast più inebriante del paddock, che dopo aver affrontato gli altri temi e personaggi di attualità passa a ricordare un'altra vigilia giapponese segnata da un dilemma in casa Ferrari. E poi boeri, piloti dimenticati e citazioni famose, in attesa che Suzuka dia risposte alle tante domande sollevate dalla gara di Melbourne.