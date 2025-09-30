GP d'Indonesia 2025: info, programmazione e orari

Saranno i cordoli e le curve del Pertamina Mandalika International Circuit a fare da palcoscenico al diciottesimo appuntamento stagionale del Motomondiale. MotoGP, Moto2 e Moto3 sono pronte e riaccendere i propri motori a meno di una settimana di distanza dal Gran Premio del Giappone, quello che ha visto il ritorno alla vittoria di Pecco Bagnaia e che - soprattutto - ha consegnato tra le mani di Marc Marquez il 9° campionato del mondo della sua carriera. Nonostante la questione iridata sia stata risolta tra le curve del Motegi, l'appuntamento indonesiano della MotoGP avrà comunque il compito di rispondere a una domanda rimasta sospesa nell'aria del Giappone: i recenti aggiustamenti effettuati sulla GP25 di Bagnaia saranno riusciti a riportare il #63 in pianta stabile nelle posizioni di testa? Oppure l'exploit del Motegi è destinato a rimanere un caso isolato? Nell'attesa di scoprirlo, andiamo a vedere più da vicino tutte le info sul fine settimana del Gran Premio d'Indonesia 2025 della MotoGP.
Le info sul GP d'Indonesia 2025 di MotoGP
Il Pertamina Mandalika International Circuit, in ordine di tempo, è uno degli ultimi impianti che si sono aggiunti al calendario del Motomondiale. Inaugurato nel corso della stagione 2021 con un round del Mondiale Superbike, il tracciato indonesiano ha visto debuttare sul proprio asfalto MotoGP, Moto2 e Moto3 nel 2022. Costruito nei dintorni di Lombok e scenograficamente a ridosso del mare, il Pertamina Mandalika International Circuit è caratterizzato da 11 curve a destra, 6 curve a sinistra, un rettilineo principale di 723 m e una larghezza della carreggiata di 15 m. Un giro del circuito indonesiano è lungo 4,3 km, con il GP d'Indonesia della MotoGP che si disputerà su una distanza di 27 giri (pari a 116,13 km) e con le gare di Moto2 e Moto3 che verranno invece rispettivamente disputate su una distanza di 22 e 20 passaggi. Il record sul giro in gara appartiene a Enea Bastianini, che nel 2024 ha fermato il cronometro sull'1'30"539, mentre la passata edizione della corsa ha visto vincere Jorge Martin davanti a Pedro Acosta e Pecco Bagnaia.
Orari e programmazione TV del GP d'Indonesia 2025 di MotoGP
Il weekend del GP d'Indonesia di MotoGP verrà trasmesso integralmente in diretta esclusiva da Sky Sport MotoGP e NOW TV, con TV8 che proporrà live le qualifiche delle tre classi e la Sprint Race della MotoGP e in differita le gare della domenica di tutte le classi. Ecco di seguito gli orari del fine settimana:
Venerdì 3 ottobre
- 3:00 - 3:35 -> FP1 Moto3 | diretta su Sky Sport MotoGP e NOW TV
- 3:50 - 4:30 -> FP1 Moto2 | diretta su Sky Sport MotoGP e NOW TV
- 4:45 - 5:30 -> FP1 MotoGP | diretta su Sky Sport MotoGP e NOW TV
- 7:15 - 7:50 -> FP2 Moto3 | diretta su Sky Sport MotoGP e NOW TV
- 8:05 - 8:45 -> FP2 Moto2 | diretta su Sky Sport MotoGP e NOW TV
- 9:00 - 10:00 -> P MotoGP | diretta su Sky Sport MotoGP e NOW TV
Sabato 4 ottobre
- 2:40 - 3:10 -> FP3 Moto3 | diretta su Sky Sport MotoGP e NOW TV
- 3:25 - 3:55 -> FP3 Moto2 | diretta su Sky Sport MotoGP e NOW TV
- 4:10 - 4:40 -> FP2 MotoGP | diretta su Sky Sport MotoGP e NOW TV
- 4:50 - 5:30 -> Qualifiche MotoGP | diretta su Sky Sport MotoGP, NOW TV e TV8
- 6:45 - 7:30 -> Qualifiche Moto3 | diretta su Sky Sport MotoGP, NOW TV e TV8
- 7:40 - 8:25 -> Qualifiche Moto2 | diretta su Sky Sport MotoGP, NOW TV e TV8
- 9:00 -> Sprint MotoGP | diretta su Sky Sport MotoGP, NOW TV e TV8
Domenica 5 ottobre
- 4:40 - 4:50 -> Warm-Up MotoGP | diretta su Sky Sport MotoGP e NOW TV
- 6:00 -> Gara Moto3 | diretta su Sky Sport MotoGP e NOW TV, differita su TV8 a partire dalle 11:00
- 7:15 -> Gara Moto2 | diretta su Sky Sport MotoGP e NOW TV, differita su TV8 a partire dalle 12:30
- 9:00 -> Gara MotoGP | diretta su Sky Sport MotoGP e NOW TV, differita su TV8 a partire dalle 14:00