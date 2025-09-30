GP d'Indonesia 2025: info, programmazione e orari

del Motomondiale. MotoGP, Moto2 e Moto3 sono pronte e riaccendere i propri motori a meno di una settimana di distanza dal Gran Premio del Giappone, quello che ha visto il ritorno alla vittoria di Pecco Bagnaia e che - soprattutto - ha consegnato tra le mani di

Il Pertamina Mandalika International Circuit, in ordine di tempo, è uno degli ultimi impianti che si sono aggiunti al calendario del Motomondiale. Inaugurato nel corso della stagione 2021 con un round del Mondiale Superbike, il tracciato indonesiano ha visto debuttare sul proprio asfalto MotoGP, Moto2 e Moto3 nel 2022. Costruito nei dintorni di Lombok e scenograficamente a ridosso del mare, il Pertamina Mandalika International Circuit è caratterizzato da 11 curve a destra, 6 curve a sinistra, un rettilineo principale di 723 m e una larghezza della carreggiata di 15 m. Un giro del circuito indonesiano è lungo 4,3 km, con il GP d'Indonesia della MotoGP che si disputerà su una distanza di 27 giri (pari a 116,13 km) e con le gare di Moto2 e Moto3 che verranno invece rispettivamente disputate su una distanza di 22 e 20 passaggi. Il record sul giro in gara appartiene a Enea Bastianini, che nel 2024 ha fermato il cronometro sull' 1'30"539, mentre la passata edizione della corsa ha visto vincere Jorge Martin davanti a Pedro Acosta e Pecco Bagnaia.