GP Italia 2024 MotoGP: info, programmazione e orari

Di proprietà della Ferrari a partire dal 1988, l'Autodromo del Mugello è uno dei tracciati più famosi del mondo. Caratterizzato da lunghi curvoni, elevatissime velocità di percorrenza e variazioni altimetriche costanti, il circuito che sorge a una trentina di km da Firenze è presenza costante nel calendario del Motomondiale a partire dal 1991, anno in cui vennero completati i lavori di ristrutturazione. Un giro di pista dell'impianto italiano, il cui layout è caratterizzato da 9 curve a destra e 6 a sinistra, è lungo 5,25 km. Il rettilineo più lungo misura 1.141 m, mentre la sede stradale è larga 14 m, 2 m in più rispetto a quella del Circuit de Catalunya. Il Gran Premio d'Italia della MotoGP si disputerà su una distanza di 23 giri (pari a 120,64 km totali), mentre Moto2 e Moto3 per completare la propria gara dovranno portare a termine rispettivamente 19 e 17 passaggi. Il record sul giro in gara appartiene a Francesco Bagnaia, che nel 2022 ha fermato il cronometro sull' 1'46"588, ed è stato sempre il torinese a vincere la passata edizione della gara transitando sul traguardo davanti a Jorge Martin e a Johann Zarco.