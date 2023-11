GP Las Vegas 2023 F1: info, programmazione e orari

A fare da scenario al penultimo appuntamento del Campionato del Mondo 2023 di F1 sarà un nuovissimo layout cittadino, neanche lontanamente imparentato al toboga realizzato per l’appunto agli inizi degli anni ’80 nel parcheggio del Caesars Palace. Il Gran Premio di Las Vegas , che durerà 50 giri, verrà disputato su un circuito realizzato sfruttando strade già presenti nella città del Nevada, lungo 6,201 km e composto da ben 17 curve, delle quali 7 a destra e 10 a sinistra. Costellato di svolte a 90° e caratterizzato da lunghissimi rettilinei, si prevede che il circuito della “Città del Peccato” possa garantire elevatissime velocità medie, simili a quelle che si registrano sul circuito di Jeddah e all’Autodromo Nazionale Monza. Due saranno le zone DRS, ciascuna con il proprio Detection Point: i piloti incontreranno la prima zona di utilizzo dell’ala mobile sul rettilineo che da Curva 4 porta a Curva 5 (con il Detection Point posizionato in uscita di Curva 2), mentre la seconda zona DRS - il cui Detection Point sarà prima dell’ingresso di Curva 13 - la si troverà lungo l'infinito rettifilo che conduce da Curva 13 a Curva 14.

