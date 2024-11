GP Las Vegas 2024 F1: info, programmazione e orari

Comparso nel calendario della Formula 1 solamente a partire dalla stagione 2023, il Las Vegas Strip Circuit sorge tra le strade e i muretti di una delle città simbolo degli Stati Uniti d'America. Un giro del tracciato misura 6,201 km e, al termine dei 50 giri in programma per il GP di Las Vegas, ciascun pilota avrà complessivamente percorso 309,958 km. Il tracciato è composto da 11 curve a sinistra e 6 curve a destra e, così come accaduto nel 2023, sarà caratterizzato dalla presenza di due zone DRS e di altrettanti Detection Point. La prima zona di attivazione dell'ala mobile sarà sul rettifilo che da Curva 4 conduce a Curva 5 (con il Detection Point posizionato in uscita di Curva 2), mentre la seconda zona DRS troverà posto sull'interminabile rettilineo che da Curva 13 porta fino a Curva 14, con il Detection Point piazzato proprio in uscita di Curva 13.