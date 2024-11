GP della Malesia 2024: info, programmazione e orari

il fine settimana di Sepang, qualora dovesse rivelarsi negativo per uno dei due protagonisti di questa stagione, potrebbe dunque avere un peso specifico importantissimo nella rincorsa all'iride. Nell'attesa di scoprire chi avrà la meglio su una delle piste più belle e affascinanti dell'intero Motomondiale, andiamo a scoprire di tutte le info sul fine settimana del

MotoGP, Moto2 e Moto3 si preparano a riaccendere i motori per il terzo e ultimo atto di un trittico che potrebbe rivelarsi decisivo - o quasi - per l'assegnazione del titolo della classe regina. Con due Sprint Race e due Gran Premi ancora da disputare, sono solamente 17 i punti che separano

record per il giro più veloce in gara

Ultimato dopo soli 14 mesi di lavori, il Petronas Sepang International Circuit è uno dei circuiti meglio riusciti al ben noto studio di progettazione che fa capo a Hermann Tilke. Considerato tra i circuiti più all'avanguardia della sua epoca e sede del primo Gran Premio della Malesia nell'ormai lontano 1999, quello di Sepang è un tracciato lungo 5,54 km, caratterizzato da 10 curve a destra e 5 curve a sinistra, da un rettilineo principale lungo ben 920 m e da una sede stradale larga 16 m. Il GP della Malesia della MotoGP si disputerà su una distanza di 20 giri (pari a 110,86 km), mentre Moto2 e Moto3 si sfideranno rispettivamente su una distanza di 17 e 15 passaggi. Il record per il giro più veloce in gara appartiene ad Alex Marquez, che nel 2023 ha fermato il cronometro sull' 1'58"979, mentre l'ultima edizione del Gran Premio della Malesia è stata vinta da Enea Bastianini, primo al traguardo davanti ad Alex Marquez e Pecco Bagnaia.

