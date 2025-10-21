GP della Malesia 2025 MotoGP: info, programmazione e orari

Sarà l'asfalto di Sepang a fare da palcoscenico al diciannovesimo e terzultimo appuntamento stagionale del Motomondiale. MotoGP, Moto2 e Moto3 si preparano a riaccendere i motori per l'ultimo round asiatico del calendario 2025: dopo la trasferta malese, infatti, il Motomondiale farà nuovamente rotta verso il Vecchio Continente per gli i due weekend di gara che chiuderanno la stagione. Il fine settimana di Sepang, così come quello di Phillip Island, vedrà la MotoGP nuovamente alle prese con l'assenza di Marc Marquez. Il talento spagnolo, fresco Campione del Mondo della classe regina del Motomondiale, salterà anche l'appuntamento malese a seguito dell'infortunio rimediato nel round di Mandalika. Nell'attesa di scoprire chi sarà il più veloce tra le curve e i cordoli di uno dei circuiti più belli e affascinanti dell'intero calendario, scopriamo insieme tutte le info sul fine settimana del Gran Premio della Malesia 2025 della MotoGP.
Le info sul GP della Malesia 2025 di MotoGP
Ultimato dopo soli 14 mesi di lavori, il Petronas Sepang International Circuit è uno dei circuiti meglio riusciti al ben noto studio di progettazione che fa capo a Hermann Tilke. Considerato tra i tracciati più all'avanguardia della sua epoca e sede del primo Gran Premio della Malesia nel 1999, quello di Sepang è un circuito lungo 5,54 km, caratterizzato da 10 curve a destra e 5 curve a sinistra e da un rettilineo principale lungo ben 920 m. Il GP della Malesia della MotoGP si disputerà su una distanza di 20 giri (pari a 110,86 km), mentre Moto2 e Moto3 si sfideranno rispettivamente su una distanza di 17 e 15 passaggi. Il record per il giro più veloce in gara appartiene ad Alex Marquez, che nel 2023 ha fermato il cronometro sull'1'58"979, mentre l'ultima edizione del Gran Premio della Malesia è stata vinta da Pecco Bagnaia, primo al traguardo davanti a Jorge Martin ed Enea Bastianini.
Orari e programmazione TV del GP della Malesia 2025 di MotoGP
Il weekend del GP della Malesia di MotoGP verrà trasmesso integralmente in diretta da Sky Sport MotoGP e NOW TV, con TV8 che proporrà live le qualifiche delle tre classi e la Sprint Race della MotoGP e in differita le gare della domenica di tutte le classi. Ecco di seguito gli orari del fine settimana:
Venerdì 24 ottobre
- 03:00 - 03:35 -> FP1 Moto3 | diretta su Sky Sport MotoGP e NOW TV
- 03:50 - 04:30 -> FP1 Moto2 | diretta su Sky Sport MotoGP e NOW TV
- 04:45 - 05:30 -> FP1 MotoGP | diretta su Sky Sport MotoGP e NOW TV
- 07:15 - 07:50 -> FP2 Moto3 | diretta su Sky Sport MotoGP e NOW TV
- 08:05 - 08:45 -> FP2 Moto2 | diretta su Sky Sport MotoGP e NOW TV
- 09:00 - 10:00 -> P MotoGP | diretta su Sky Sport MotoGP e NOW TV
Sabato 25 ottobre
- 02:40 - 03:10 -> FP3 Moto3 | diretta su Sky Sport MotoGP e NOW TV
- 03:25 - 03:55 -> FP3 Moto2 | diretta su Sky Sport MotoGP e NOW TV
- 04:10 - 04:40 -> FP2 MotoGP | diretta su Sky Sport MotoGP e NOW TV
- 04:50 - 05:30 -> Qualifiche MotoGP | diretta su Sky Sport MotoGP, NOW TV e TV8
- 06:45 - 07:25-> Qualifiche Moto3 | diretta su Sky Sport MotoGP, NOW TV e TV8
- 07:40 - 08:20 -> Qualifiche Moto2 | diretta su Sky Sport MotoGP, NOW TV e TV8
- 09:00 -> Sprint MotoGP | diretta su Sky Sport MotoGP, NOW TV e TV8
Domenica 26 ottobre
- 03:40 - 03:50 -> Warm-Up MotoGP | diretta su Sky Sport MotoGP e NOW TV
- 05:00 -> Gara Moto3 | diretta su Sky Sport MotoGP e NOW TV, differita su TV8 alle 11:00
- 06:15 -> Gara Moto2 | diretta su Sky Sport MotoGP e NOW TV, differita su TV8 alle 12:15
- 08:00 -> Gara MotoGP | diretta su Sky Sport MotoGP e NOW TV, differita su TV8 alle 14:00