GP della Malesia 2025 MotoGP: info, programmazione e orari

Il talento spagnolo, fresco Campione del Mondo della classe regina del Motomondiale, salterà anche l'appuntamento malese a seguito dell'infortunio rimediato nel round di Mandalika. Nell'attesa di scoprire chi sarà il più veloce tra le curve e i cordoli di uno dei circuiti più belli e affascinanti dell'intero calendario, scopriamo insieme

Ultimato dopo soli 14 mesi di lavori, il Petronas Sepang International Circuit è uno dei circuiti meglio riusciti al ben noto studio di progettazione che fa capo a Hermann Tilke. Considerato tra i tracciati più all'avanguardia della sua epoca e sede del primo Gran Premio della Malesia nel 1999, quello di Sepang è un circuito lungo 5,54 km, caratterizzato da 10 curve a destra e 5 curve a sinistra e da un rettilineo principale lungo ben 920 m. Il GP della Malesia della MotoGP si disputerà su una distanza di 20 giri (pari a 110,86 km), mentre Moto2 e Moto3 si sfideranno rispettivamente su una distanza di 17 e 15 passaggi. Il record per il giro più veloce in gara appartiene ad Alex Marquez, che nel 2023 ha fermato il cronometro sull' 1'58"979, mentre l'ultima edizione del Gran Premio della Malesia è stata vinta da Pecco Bagnaia, primo al traguardo davanti a Jorge Martin ed Enea Bastianini.