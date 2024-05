GP Monaco 2024 F1: info, programmazione e orari

è pronta a scendere nuovamente in pista. A fare da scenario all'

In occasione del GP di Monaco Pirelli ha messo disposizione di team e piloti le Hard C3, le Medium C4 e le Soft C5, vale a dire le mescole più morbide della propria gamma. Il tracciato monegasco non esporrà gli pneumatici a forze laterali elevate date le velocità di percorrenza in curva decisamente basse, ma richiederà un setup perfetto per poter disporre di un'ottima trazione su un asfalto destinato a evolversi molto nel corso del weekend.