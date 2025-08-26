GP Olanda 2025 F1: info, programmazione e orari

Con la pausa estiva ormai alle spalle, la Formula 1 si prepara ad accendere nuovamente i motori. Palcoscenico del quindicesimo appuntamento stagionale di questo 2025 sarà l'asfalto di Zandvoort, l'iconico circuito olandese che tra le sue curve ha visto scrivere moltissime pagine di storia del Motorsport.
Le info sul GP d'Olanda 2025 di F1
Così come l'Hungaroring, anche quello di Zandvoort è un tracciato appartenente alla vecchia scuola. Seppure riveduto e corretto in tempi recenti per quanto riguarda alcuni aspetti del suo layout, l'impianto olandese è uno di quelli che perdonano ben pochi errori ai piloti che decidono di affrontarlo. Tra banking, curvoni veloci e inamovibili muretti di cemento che sorgono spesso e volentieri molto vicini alla pista, il circuito di Zandvoort nasconde tra i suoi cordoli più di un'insidia.
Un giro completo del circuito olandese misura 4,259 km di lunghezza e dunque, per coprire i 306,587 km complessivamente previsti per il Gran Premio d'Olanda, i 20 piloti più veloci del mondo dovranno percorrere in totale 72 giri. Composto da 10 curve a destra e 4 curve a sinistra, il tortuoso tracciato di Zandvoort offrirà al Circus due zone DRS, ciascuna munita del proprio Detection Point. La prima area di attivazione dell'ala mobile sarà posizionata nel tratto che da Curva 10 porta fino a Curva 11 (con il Detection Point piazzato in ingresso di Curva 10), mentre la seconda zona DRS - il cui Detection Point sarà in uscita di Curva 12 - troverà posto sul rettifilo di partenza e arrivo. Il record per il giro più veloce in gara appartiene a Lewis Hamilton, che nel 2021 ha fermato il cronometro sull'1'11"097, mentre la passata edizione del GP d'Olanda ha visto trionfare Lando Norris: l'inglese nel 2024 è transitato per primo sul traguardo davanti all'idolo di casa Max Verstappen e a Charles Leclerc.
In occasione del GP d'Olanda Pirelli metterà a disposizione di team e piloti le Hard C2, le Medium C3 e le Soft C4. Ovviamente presenti saranno anche Intermedie e Full Wet che, stando a quanto affermato dalle previsioni meteo nel momento in cui viene scritto l'articolo, dovrebbero essere grandi protagoniste del fine settimana: si prevede infatti che una leggera pioggia possa lambire il circuito di Zandvoort nel corso dell'intero fine settimana, rappresentando così un'ulteriore incognita - nonché un'ulteriore insidia - per tutti i protagonisti del weekend.
Orari e programmazione TV del GP d'Olanda 2025 di F1
Il weekend del Gran Premio d’Olanda sarà trasmesso integralmente in diretta da Sky Sport F1 e NOW TV, con TV8 che proporrà invece in differita qualifiche e gara: ecco tutti gli orari del fine settimana.
Venerdì 29 agosto
- 12:30 - 13:30 -> FP1 | diretta su Sky Sport F1 e NOW TV
- 16:00 - 17:00 -> FP2 | diretta su Sky Sport F1 e NOW TV
Sabato 30 agosto
- 11:30 - 12:30 -> FP3 | diretta su Sky Sport F1 e NOW TV
- 15:00 - 16:00 -> Qualifiche | diretta su Sky Sport F1 e NOW TV, differita su TV8 dalle 18:30
Domenica 31 agosto
- 15:00 -> GP Olanda | diretta su Sky Sport F1 e NOW TV, differita su TV8 dalle 18:00