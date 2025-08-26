GP Olanda 2025 F1: info, programmazione e orari

Così come l'Hungaroring, anche quello di Zandvoort è un tracciato appartenente alla vecchia scuola. Seppure riveduto e corretto in tempi recenti per quanto riguarda alcuni aspetti del suo layout, l'impianto olandese è uno di quelli che perdonano ben pochi errori ai piloti che decidono di affrontarlo. Tra banking, curvoni veloci e inamovibili muretti di cemento che sorgono spesso e volentieri molto vicini alla pista, il circuito di Zandvoort nasconde tra i suoi cordoli più di un'insidia.