GP Portogallo 2024 MotoGP: info, programmazione e orari

Inaugurato ufficialmente il 2 novembre 2008, l'Autodromo Internacional do Algarve è presente nel calendario del Motomondiale a partire dalla travagliata stagione 2020. Il tracciato, che dista meno di un'ora dalla città di Portimao con cui spesso e volentieri viene infatti identificato, è una vera e propria montagna russa fatta di continui saliscendi tra asfalto e cordoli. Lungo 4,59 km e con una larghezza di 18 m, lo spettacolare impianto portoghese è caratterizzato da 15 curve - delle quali 9 a destra e 6 a sinistra - e da un rettilineo principale lungo 970 m. Il Gran Premio del Portogallo 2024 della MotoGP si disputerà su una distanza di 25 giri (pari a 114,8 km totali), mentre Moto2 e Moto3 per completare la loro gara dovranno completare rispettivamente 21 e 19 passaggi. Il record sul giro appartiene ad Aleix Espargaro, che nel 2023 ha fermato il cronometro sull' 1'38"872, mentre la scorsa edizione del GP del Portogallo ha visto trionfare Pecco Bagnaia, 1° al traguardo davanti a Maverick Vinales e a Marco Bezzecchi.

