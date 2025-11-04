GP Portogallo 2025 MotoGP: info, programmazione e orari

Saranno i saliscendi dell'Autodromo Internacional do Algarve a fare da scenario al ventunesimo - nonché penultimo - appuntamento stagionale del Motomondiale. MotoGP, Moto2 e Moto3 accenderanno nuovamente i loro motori tra le curve e i cordoli di uno dei circuiti più spettacolari dell'intero calendario, tornando a sfrecciare nel Vecchio Continente dopo una lunga serie di trasferte. In attesa di scoprire chi sarà il più veloce tra le curve e i cordoli di Portimao, ecco tutto quello che c'è da sapere sul fine settimana del Gran Premio del Portogallo 2025 della MotoGP.
Le info sul GP del Portogallo 2025 di MotoGP
Inaugurato ufficialmente il 2 novembre 2008, l'Autodromo Internacional do Algarve è presente nel calendario del Motomondiale a partire dalla travagliata stagione 2020. Il tracciato, che dista meno di un'ora dalla città di Portimao con cui spesso e volentieri viene infatti identificato, è una vera e propria montagna russa fatta di continui saliscendi tra asfalto e cordoli. Lungo 4,59 km e con una larghezza di 18 m, lo spettacolare impianto portoghese è caratterizzato da 9 curve a destra e 6 curve a sinistra e da un rettilineo principale lungo 970 m. Il Gran Premio del Portogallo 2025 della MotoGP si disputerà su una distanza di 25 giri (pari a 114,8 km totali), mentre Moto2 e Moto3 per completare la loro gara dovranno completare rispettivamente 21 e 19 passaggi. Il record sul giro in gara appartiene a Enea Bastianini, che nel 2024 ha fermato il cronometro sull'1'38"685, mentre la scorsa edizione del GP del Portogallo ha visto trionfare Jorge Martin, 1° al traguardo davanti al già citato Bastianini e a Pedro Acosta.
Orari e programmazione TV del Gran Premio del Portogallo 2025 di MotoGP
Il GP del Portogallo di MotoGP verrà trasmesso in diretta esclusiva da Sky Sport MotoGP e da NOW TV, con TV8 che proporrà live sia le Qualifiche e la Sprint Race della MotoGP al sabato sia le gare delle tre classi alla domenica. Ecco di seguito tutti gli orari del weekend:
Venerdì 7 novembre
- 10:00 - 10:35 -> FP1 Moto3 | diretta su Sky Sport MotoGP e NOW TV
- 10:50 - 11:30 -> FP1 Moto2 | diretta su Sky Sport MotoGP e NOW TV
- 11:45 - 12:30 -> FP1 MotoGP | diretta su Sky Sport MotoGP e NOW TV
- 14:15 - 14:50 -> FP2 Moto3 | diretta su Sky Sport MotoGP e NOW TV
- 15:05 - 15:45 -> FP2 Moto2 | diretta su Sky Sport MotoGP e NOW TV
- 16:00 - 07:00 -> P MotoGP | diretta su Sky Sport MotoGP e NOW TV
Sabato 8 novembre
- 09:40 - 10:10 -> FP3 Moto3 | diretta su Sky Sport MotoGP e NOW TV
- 10:25 - 10:55 -> FP3 Moto2 | diretta su Sky Sport MotoGP e NOW TV
- 11:10 - 11:40 -> FP2 MotoGP | diretta su Sky Sport MotoGP e NOW TV
- 11:50 - 12:30 -> Qualifiche MotoGP | diretta su Sky Sport MotoGP, NOW TV e TV8
- 13:45 - 14:25 -> Qualifiche Moto3 | diretta su Sky Sport MotoGP e NOW TV
- 14:40 - 15:20 -> Qualifiche Moto2 | diretta su Sky Sport MotoGP e NOW TV
- 16:00 -> Sprint MotoGP | diretta su Sky Sport MotoGP, NOW TV e TV8
Domenica 9 novembre
- 10:40 - 10:50 -> Warm Up MotoGP | diretta su Sky Sport MotoGP e NOW TV
- 12:15 -> Gara Moto2 | diretta su Sky Sport MotoGP, NOW TV e TV8
- 14:00 -> Gara MotoGP | diretta su Sky Sport MotoGP, NOW TV e TV8
- 15:30 -> Gara Moto3 | diretta su Sky Sport MotoGP, NOW TV e TV8