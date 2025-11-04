GP Portogallo 2025 MotoGP: info, programmazione e orari

MotoGP, Moto2 e Moto3 accenderanno nuovamente i loro motori tra le curve e i cordoli di uno dei circuiti più spettacolari dell'intero calendario, tornando a sfrecciare nel Vecchio Continente dopo una lunga serie di trasferte. In attesa di scoprire chi sarà il più veloce tra le curve e i cordoli di Portimao, ecco tutto quello che c'è da sapere sul fine settimana del

Inaugurato ufficialmente il 2 novembre 2008, l'Autodromo Internacional do Algarve è presente nel calendario del Motomondiale a partire dalla travagliata stagione 2020. Il tracciato, che dista meno di un'ora dalla città di Portimao con cui spesso e volentieri viene infatti identificato, è una vera e propria montagna russa fatta di continui saliscendi tra asfalto e cordoli. Lungo 4,59 km e con una larghezza di 18 m, lo spettacolare impianto portoghese è caratterizzato da 9 curve a destra e 6 curve a sinistra e da un rettilineo principale lungo 970 m. Il Gran Premio del Portogallo 2025 della MotoGP si disputerà su una distanza di 25 giri (pari a 114,8 km totali), mentre Moto2 e Moto3 per completare la loro gara dovranno completare rispettivamente 21 e 19 passaggi. Il record sul giro in gara appartiene a Enea Bastianini, che nel 2024 ha fermato il cronometro sull' 1'38"685, mentre la scorsa edizione del GP del Portogallo ha visto trionfare Jorge Martin, 1° al traguardo davanti al già citato Bastianini e a Pedro Acosta.